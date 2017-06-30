美联储准备缩表 华尔街债券交易员却高兴不起来

路透纽约6月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始撤走近十年来支撑债市的、数以万亿美元计的购债计划。但是当你问问债券交易员这将产生什么影响，或者说他们在为所谓的“缩减”作何筹谋，他们只是打打哈哈就搪塞过去。

华尔街银行交易部门高层们在接受采访时表示，他们不会仅仅因为美联储终于着手削减资产负债表就预计很多事情将会发生。他们称，投资者基本上预料到了这步棋，在调整投资组合之前，投资者还希望看到美国政府和海外主要央行进行其他政策调整。

“美联储说缩减已经说了四年，大家听够了，”巴克莱(BARC.L)的美国利率交易主管Chris Leonard对路透说。“他们感觉做好了准备。”

6月14日，美联储自12月以来第三次上调利率，并表示将开始缩减资产负债表。

但交易部门高层表示，这个过程料耗时冗长。美联储打算缩减的大部分资产最少在五年后才会到期。

他们不仅没对联储此举欢呼雀跃，反而指出有迹象显示债市对联储缩表不太在乎，还指出最近几年来，债券收益率像在本周英国和欧洲央行官员们讲话后那样的涨势，都不会持久。

波动率和美国10年期公债收益率双双接近历史低位。短债和长债利差收窄，表明经济长期状况堪忧。

所有这一切都不利于华尔街大银行的第二季获利。受低利率、疲弱交投活动和监管新规影响，摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、美国银行(BAC.N)、高盛集团(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等银行的债券交易业务长年低迷不振。

研究公司Coalition数据显示，华尔街银行的债券交易业务年度营收自2009年以来大降51%。(交互式图表： tmsnrt.rs/2tu88A0 )

债券交易高层表示，投资者首先要看到更多迹象表明美国经济将录得有意义的增幅，而且全球其他国家的经济根基确实加强，情况才会出现改变。(完)