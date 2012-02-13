美联储主席敦促采取措施扶助美国楼市复苏

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周五呼吁采取行动帮助美国楼市复苏。他表示房价和销售低迷，严重拖累了经济复苏。

* 楼市是经济加速复苏的主要障碍--伯南克

* 他表示需要出台政策扶助楼市站稳脚跟

* 楼市忧虑使消费者和企业受到打击--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托

路透佛罗里达州奥兰多2月10日电---美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周五呼吁采取行动帮助美国楼市复苏.他表示房价和销售低迷,严重拖累了经济复苏.

"楼市的现状成为经济加速复苏的障碍,"他在一个建筑商会议上表示,"我们需要继续制定并实施,能帮助房地产行业恢复元气的政策."

伯南克列出了几个美联储楼市"白皮书"最近提出的计划,但并未触及更易引发争议的方案,比如扩大由政府控制的抵押贷款公司房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的职责范围,以刺激更多的再融资活动.

伯南克的建议尽管非常谨慎,但未理会部分共和党议员的不满,他们指责联储正在介入国会和其他监管机构的职责范围.

上月公布的白皮书是美联储工作人员数月研究的成果,美联储官员认为该问题是经济健康复苏所缺失的一个关键因素.

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在深度衰退结束逾两年半後,楼市仍深陷泥潭.

楼价较2006年峰值低33%,接近1,100万美国人-即背负抵押贷款的房主中有四分之一-拥有的房屋资不抵债.在内华达、亚利桑那和佛罗里达等一些受创最重的州中,约有近半的抵押贷款借款人处於上述状况之中.

伯南克在讲话中呼吁放贷人和监管机构关注可能会遏制良性抵押贷款的规定和操作,并指出信贷过紧一直以来是造成楼市复苏迟缓的原因之一.

他还表示,空置房屋遍布和止赎上升同样令楼市活动承压.伯南克称,将部分止赎房屋转化成出租房屋的做法是有道理的.奥巴马政府已经在实施这一政策.

美国政府已经采取了一系列措施,扶助困境中的房屋所有者得到新的抵押贷款或再融资.但这些工作都未达目标.

政府正催促房利美和房贷美(Freddie Mac)的监管方允许这些机构减计抵押贷款本金,这遭到许多保守人士的强烈谴责.

美国五家被控按揭贷款业务操作有滥用行为的大银行,已经与美国政府达成和解,将支付250亿美元了结此案.这笔创纪录的和解金将被用於减免按揭贷款额,以及向每户遭遇房屋止赎的借款人支付2,000美元.

这些措施中,并没有那项是灵丹妙药.伯南克亦警告称单一方案不足以解决问题.

另一名美联储高官克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周五也指出,住房市场是经济复苏增强的主要障碍.皮亚纳尔托称其为"严重阻力".

皮亚纳尔托表示,房价下跌抑制消费者支出,并增加了企业借款的难度.伯南克认为,房产价值的缩水或导致消费者支出每年减少2,000-3,750亿美元.皮亚纳尔托今年是联储政策制定委员会的投票成员之一.

自美联储白皮书公布以来,数位美联储官员已经站出来,敦促采取行动,尽管白皮书在美联储内部也引起部分人士的不满.

伯南克认为抵押贷款市场过紧,削弱了美联储为刺激经济增长所做努力的效力.

伯南克称,在通常的经济复苏中,楼市反弹促进企业招聘和收入增长,但目前并非如此.

"我们的主要目的之一...只是要让人们明白,楼市对於经济复苏有多么重要,"伯南克在回答观众提问时称.(完)

--编译 李春喜/梁睿雪;审校 张荻/侯向明

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