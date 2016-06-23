接受压力测试的美国大行均达严峻情形下的最低资本标准－美联储

路透纽约6月23日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周四称，美国所有33家今年接受监管机构压力测试的银行均可以抵御严峻的经济和市场状况，达到了所需的最低资本标准。

美联储称，整体上，大型银行在严峻情形下的九个季度期间，会承受3,850亿美元贷款损失。作为风险权重资产的一部分，衡量一级普通股的一项关键资本比率将跌至8.4%，远高于监管机构设定的最低标准。

但周四发布的结果是被叫做DFAST测试的一部分，仅能粗略提供大型银行资本承压状况。美联储将在6月29日发布叫做CCAR的更加全面的测试结果，将包括银行是否能够按其计划的数量回购股票和派发股息。

“DFAST就像是CCAR的一个带妆彩排，”前纽约联储银行监管官员、White & Case律所合伙人Ernie Patrikis称。

DFAST是多德-弗兰克法案法案压力测试(Dodd-Frank Act Stress Test)的缩写。该金融改革法案在2007-2009年金融危机期间通过，通过对被测试银行的资本水平和分配的标准进行推断，提供对整个行业的统一看法。

美联储不会在此阶段测试中判断某些银行通过或不通过，但却在CCAR阶段测试中可以认为某些银行不通过。,CCAR是全面资本分析和评估测试(Comprehensive Capital Analysis and Review)的缩写。

银行在周六前可向美联储提交资本计划，以通过CCAR测试。(完)