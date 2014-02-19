美联储通过资本新规 对外资银行要求更加严格

路透华盛顿2月18日 -美国联邦储备委员会(FED)周二通过对外资银行资本要求规范的最终版本，给予业者多一年的时间来符合标准，适用新规的银行数目将比初版为少。

这项改革旨在化解美国纳税人的疑虑。美国民众担心当银行业者需要援助时，欧洲和亚洲监管当局将把美国分行视为较低顺位，这或将导致美国纳税人需为救助银行买单。

美联储人员表示，资本新规要求在美国资产达500亿美元或以上的大型银行，必须设立一个中介控股公司，遵守和美国本国银行一样的资本、风险管理及流动性标准。

美联储估算，约有15-20家外资银行适用新规，范围已经比2012年12月时提出的版本缩小，当时的门槛要求是在美国资产达100亿美元。

德意志银行(DBKGn.DE)、巴克莱(BARC.L)等大型银行则强烈反对，因这意味着他们必须从欧洲转移高昂的资本。

“我们能为全球金融体系所做最重要的贡献，就是确保美国金融体系的稳定，”美联储理事塔鲁洛在一场演说中说。

欧洲则警告将采取报复行动。欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(MichelBarnier)10月时说，如果美联储推动这项计划，则欧盟将着手拟定类似措施。

美联储理事会周二下午在一场公开会议中，表决通过正式采用新规定。

美联储也给予外资银行多一年的时间来符合新标准并设立新架构，新的最后期限订在2016年7月1日。市场普遍预期会有这两方面的调整。

现行规定允许外资银行可合法动用配置在其本国的资本，与当前的规定相比，新架构将使银行业资金移动的弹性变小。在某些情况下，美国的规范比其他地方严格。

美联储人员说，资本新规也可要求全球资产达100亿美元或以上的外资银行进行压力测试。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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