美联储将就巴塞尔银行资本规定进行表决

路透华盛顿7月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二将就等待已久的银行业使用更多股权资本为其业务融资的国际规定进行表决，该规定是全球在2007-09年金融危机后推动银行业更安全的重要一环。

美国小型银行业将仔细审视这些规定，即所谓的巴塞尔协定III，看看他们是否得到其游说争取的豁免权，且全都对遵守该复杂架构的截止日期翘首以盼。

美联储可能不会让银行有太多的转圜余地，政客们给它的压力越来越高，后者担心做的不够、无法阻止重蹈危机。

巴塞尔协议III要求银行降低业务融资以减少风险，纳税人也可以不用提供纾困。

但巴塞尔协议III也招致越来越多的批评，因根据该协议，银行还是可以用自己的精算方式来评估风险，美联储理事塔鲁洛在5月时表示，最大的几家银行可能需要更严格的规范。

巴塞尔协议III所规定的杠杆比率，并未把风险权重等纳入考量。但许多人表示，在新架构中3%是没有野心的目标。

美联储订于周二1330GMT开始举行会议。其他两家美国银行监管单位--美国通货监理局(OCC)和联邦存款保险公司(FDIC)，也必须通过该规定。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)

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