美联储褐皮书称经济温和成长 油价上涨构成拖累

* FED称制造业回升,汽车业为一亮点

* 用油支出令消费者面临经济压力

* 雇主苦寻合乎资格条件的工人

路透华盛顿4月11日电---美国联邦储备委员会(FED)周三指出,美国经济活动在冬季最後几个月继续温和成长,但能源价格持续上涨,开始令全国各地制造商及零售商感到担忧.

"12个联储地区的报告显示,2月中至3月底,经济继续以缓慢及温和的步伐扩张,"FED在最新褐皮书报告称.

FED称,正面迹象包括美国多数地区制造活动增强、招聘稳定、零售业务改善.但也存在着一股忧虑,担心能源成本上升及汽油持续上涨将构成威胁.

"家庭支出短期展望虽令人鼓舞,但数个地区的联系人士表达了对汽油价格不断上涨,可能在未来数月限制非必须消费品支出的担忧."

这份报告是根据4月2日前汇集的资料编制,内容采自12个设有区域联储银行的地区企业联系人士,因此被视为美联储较学术性演说及分析报告之外的真实现况辅助资料.

褐皮书形容美国以"温和至适度脚步"成长,与前次2月底报告的措词相同.但在上周政府就业报告显示3月仅新增12万个就业岗位,创10月以来最小增幅之後,FED对就业市场显得略为乐观.

"许多地区招聘情况呈现稳定或小幅增加,"报告称."难以找到符合条件员工,特别是高技术职位,有频繁出现情况."

FED决策官员在4月23-24日利率会议上,将以褐皮书资料评估美国经济.

亚特兰大FED总裁洛克哈特周三指出,在这次会议上,他对考量新一回合量化宽松将会稍微谨慎.洛克哈特在FED的联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权.

劳工部公布的另一项数据显示,进口石油成本仍在上涨,似乎印证了褐皮书内容对能源价格涨势的警告.

劳工部表示,3月进口物价升幅为近一年来最大,因石油成本急增.

单是进口石油价格就增加了4.3%,为2011年4月以来最大增幅.

劳工部表示,这推升整体进口物价上涨1.3%,为2011年4月以来最大月增幅.

路透调查的分析师预估3月进口物价将上涨0.8%.2月数据修正後下滑0.1%,前值为增加0.4%.

该数据突显物价涨幅,美国人加油时苦不堪言.

相当多的迹象显示,汽油价格上涨拖累美国经济,而且在2007-2009衰退期後,居高不下的失业率和疲弱的房产行业,仍在掣肘美国经济.

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请下降,尽管30年期固息抵押贷款利率下滑.

浏览美国进出口物价的图表,请点选:(link.reuters.com/dew57s)

浏览美国抵押贷款市场的图表,请点选:(link.reuters.com/guv37s)

出口物价方面,美国劳工部周三公布的报告显示,3月出口物价较前月上升0.8%,高於分析师预估的增长0.4%.2月出口物价增加0.4%.

市场几乎未对当日公布的数据做出直接反应.美股收高,但之前已连跌五日.美国公债价格回落.

美国周四将公布的数据料显示批发物价压力温和.市场预估3月扣除食品和能源的核心生产者物价指数(PPI)增长0.2%.(完)

--编译 蔡美珍/戴素萍/兰秀娟;审校 沈以文

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