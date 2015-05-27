美联储前主席伯南克认为中国无硬着陆风险 看好美国经济

即时观点：中国4月CPI涨幅创三个月新高PPI回落 温和通胀预期仍强（更新版）
路透北京5月10日 - 中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%，并创三个月新高。
路透首尔5月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克表示，市场不应对中国经济放缓感到担忧，因为中国并无硬着陆风险，并强调称美国升息应被视为美国经济的积极迹象。
伯南克周三在首尔一场民间论坛的公开访问时表示，预料之中的美国升息实现时将会有如高潮退去，而这仅会对韩国产生很小的负面影响。
“市场或许会出现一些波动。但像韩国这样的国家处于有利地位，因为韩国有非常好的政策和制度。韩国不是那些疲弱或欠发达、而且不知如何应对资本流动的国家。”
伯南克还说，美联储加息将是值得振奋的好事。市场预计美联储将在今年年底前加息。伯南克目前在布鲁金斯学会任职，此外还担任债券巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)和对冲基金Citadel的顾问。
“我不知道何时(会加息)，但一旦加息，将是好消息，而非坏消息，因为这意味着美国经济已经够强。”
**中国放缓之必要性**
伯南克也表示，中国经济放缓有其必要，因中国需要让长期成长模式变得更具持续性。
“中国每年成长10%。而这是透过大量资本投资、钢铁厂等途径达到的。严重依赖出口，”他表示。
“随着中国愈加富有与复杂，这种成长不再能够获致成功。”
他也称，“乐观”认为中国经济不会硬着陆。
伯南克表示，日本以“三箭头”政策提振成长也有所进展，并称日本积极的货币政策是“必要的”。
“我对在日本的所见所闻感到鼓舞。但人口成长缓慢与基本面问题将很难克服。他们的成长速度不会像1970年代那样，但会比过去20年的情况要好，”他表示。
提到亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)，伯南克表示，亚投行将能为全球各地更有用的建设项目创造机会。
“首先，我们在意的是国际机构能够发挥良好作用。于是有了世界银行，然后现在是亚投行，”他表示。“多多益善。”(完)
(编译 汪红英/陈宗琦；审校 张明钧/王丽鑫)
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