美大型银行多数通过美联储压力测试 花旗等四家表现差

* 称19家大型银行中有15家资本状况强劲

* 花旗,Ally,SunTrust,美国大都会人寿保险公司表现最差

* 部分银行获准提高股息或回购股票

路透3月13日电---美国联邦储备委员会(FED)周二表示,大多数美国大型银行通过了其年度压力测试,同时允许摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和US Bancorp(USB.N)等业者提高股息或回购股票.

美联储表示,即使面临导致失业率升至13%和房价下挫21%的金融冲击,19家美国大型银行中有15家的资本缓冲情况令人满意.

美联储表示,在假设受到上述金融冲击的情况下,花旗集团(C.N)、Ally Financial和SunTrust (STI.N)表现最差,其一级普通资本充足率分别为4.9%、4.4%和4.8%.

美国最大的人寿保险公司--美国大都会人寿保险公司(MetLife)(MET.N)未能通过压力测试,因其风险资本比率不合格.

表现最佳的几家银行控股公司是美银美林(BK.N),在面临假定的金融冲击时,其一级普通资本充足率为13.1%;State Street Corp的充足率为12.5%;美国运通(AXP.N)是10.8%.

美联储利用压力测试来帮助市场了解美国银行业的状况,同时利用测试结果来判定银行业者能否抵御严重的金融动荡并拥有充足的资本缓冲.

根据测试结果,美联储同意或者反对银行业者的股息与股票回购计划.

"这种测试不是为了让谁不能通过,而是为了增强外界对於银行体系的信心,帮助实力较强的银行把资本还给股东,"Mendon Capital的金融服务共同基金经理Anton Schutz表示.

美联储允许摩根大通把季度股息提高0.05美元,至0.3美元,并允许其今年回购大约120亿美元的股票.

富国银行获准把季度现金股息提高至0.22美元,而U.S. Bancorp获准把股息提高56%至0.78美元.(完)

--编译 张涛;审校 张明钧/张荻

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