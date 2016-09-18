一周焦点：聚焦美联储和日本央行会议 数据面略显淡静

路透布鲁塞尔9月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)未来一周势将进行一场热烈的讨论，即便此次会议像市场预期的那样决定本月暂不升息，但也可能对未来升息给出明确暗示。

欧洲央行和英国央行本月均维持货币政策不变，不过这两家央行均偏向今年晚些时候进一步放宽政策。

美联储料也不调整政策，但是立场偏向相反。

亚特兰大联储总裁洛克哈特上周表示，当前的形势需要进行认真的讨论。洛克哈特被认为是美联储中立场属中间派的官员。

“如果1.6%的通胀率和4.9%的失业率是你了解到的经济状况的话，那你会认为略微高于零的利率水平是适宜的吗?”他指的是美联储比较看重的通胀指标，核心个人消费支出(PCE)物价指数。

“我认为，当前的经济状况需要下周会议进行认真的讨论，”他继续说。

路透调查分析师愈发认为美联储今年会加息，但只会在12月行动。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月20-21日开会，总裁叶伦将在周三(21日)召开记者会。美联储去年12月加息一次，结束了长达七年的近零利率。

**美联储会议**

美联储几位官员曾表示，强劲的就业数据是最早9月行动的理由。过去三个月美国平均每月新增非农就业岗位远超20万。

但最近几周的数据显现疲弱迹象，其中包括美国供应管理协会(ISM)调查显示美国8月制造业新订单和工业生产下降，服务业活动指数也创六年半低点。

过去一周公布的数据中，上月零售销售降幅超预期，衡量未来通胀趋势的生产者物价持平。

“过去两周经济活动数据的整体表现实际并不足以推动持怀疑态度者转至支持加息的阵营，”ING资深分析师James Knightley表示。“如果经济活动不强，通胀低到可以忽略不计，那么要说加息合理恐怕有点牵强。”

美联储理事布雷纳德表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。

布雷纳德表示，她希望在升息前能看到美国消费支出趋势转强以及通胀上升的证据，并称美国看起来面对海外经济低迷依然脆弱。

意大利裕信银行(UniCredit)美国首席分析师Harm Bandholz表示，他预计美联储会很快加息，但不是下周。

“我还认为会有一点妥协，即此次会议不会行动，但会给出明确暗示…今年晚些时候会加息一次，”他说。

他认为，这种暗示可能出现在声明中、美联储主席叶伦的讲话，或在显示FOMC成员对联邦基金利率看法的“点阵图”中，表明多数委员都认为今年年底前会加息一次。

相比之下，法国巴黎银行则认为，市场对立场温和的言论更重视，因为这些言论发表的时间更近，而且其前提是数据必须“非常靓丽”，美联储才会加息。

该银行认为，“立场温和并上调利率”的可能性比“立场强硬并维持利率不变”更大。前者可能意味着今年不会进一步加息。该行认为，对经济数据看法好转但不升息，若随后的数据不完全强劲，那么12月时美联储的立场将很尴尬。

“我们预期9月加息的理由就在于，如果美联储要等待每个数据都有很好表现，恐怕要永远等下去，”巴黎银行称。

9月之后，美联储议息委员会将在11月1-2日召开会议，接着一周后美国将进行下任总统选举，之后在12月13-14日召开今年的最后一次政策会议。

**日本央行会议**

日本央行将在周二和周三开会，评估其超宽松货币政策。

了解日本央行想法的消息人士表示，日本央行下周检讨政策时，将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。

这将暗示日本央行迄今规模巨大的经济刺激举措已接近其极限。

下周数据面较清淡，欧元区9月23日公布的采购经理人指数(PMI)数据将是比较受关注的数据之一，过去一年大多时候该指数都略超过50的水准。

“英国退欧疑虑实际并未影响到该指数。我们认为没有强有力的理由会促使该数据出现很大改善。”(完)