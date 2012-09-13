美联储将购买债券直到就业明显改善

路透华盛顿9月13日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

美联储将非常规的购债举措直接与经济状况挂钩,显示出货币政策方向的明显转变,此举或将在央行批评人士间引发争议.

美联储声明称:"如果劳动力市场前景没有明显改善,那麽委员会将继续购买机构抵押支持证券,实施额外的资产购买行动,并适当动用手中其它政策工具,直到在物价稳定的同时实现就业明显改善."

另一个体现出美联储对经济状况担忧程度的举措是,决策者称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.

就在美联储做出上述决定的当下,对进一步采取非常规货币政策是否有效,存在着广泛质疑,共和党总统候选人罗姆尼就对此抱有疑问.

美联储此次政策决议本质上是开放性的,而且明显与就业挂钩,比许多分析师原先的预期都要大胆.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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