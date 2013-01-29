美联储研究显示购债行动让其面临政治风险

* 研究显示购债可能导致亏损

* 亏损将妨碍美联储向财政部支付

* 不能按期支付可能招致政治干预

路透华盛顿1月28日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)密切关注与其公债购买计划相关的风险,包括其庞大资产组合发生亏损的可能性.如果出现亏损,可能引来政治围攻并损害其独立性.

上周美联储发布的研究文章列出了一系列情形,在这些情形下,2013年公债购买行动会加大美联储发生亏损的危险.

美联储定期向财政部返还资产组合的利润,从未发生过一次未能按期支付的情况.由于资产负债表中的资产带来收益,去年美联储支付金额达到890亿美元的最高纪录.自从2007年陷入金融危机以来,美联储资产负债表规模扩大了两倍以上,接近3万亿(兆)美元.

但研究人员警告称,在某些情况下,美联储可能在长达四年的时间内不能向财政部支付.

在2008年末把隔夜利率降至接近零以后,美联储持续购买债券以压低较长期借款成本,支撑脆弱的经济复苏.

美联储12月会议记录意外显示,美联储内部对于购债行动的不安情绪增强,不过分析师预计本周的会议不会宣布任何改变.目前美联储以每月850亿美元的速度购买债券.

如果美联储出现亏损,虽然从经济角度来看不是什么大事,但却可能让其在政治上陷入严重的被动,可能迫使其接受美国国会的审查,而有些议员一直猛烈抨击购债行动.

"尽管这对宏观经济影响不大,但不容忽视,"政策鹰派人士、费城联储总裁普洛瑟11月时表示.

"这给对美联储的看法带来风险,可能逐渐令美联储的独立性面临风险."

其他官员亦表示强烈意识到资产购买计划可能需要付出的代价,美联储主席贝南克本月强调,这些代价不容忽视,即便很难判断.

"我们发现这是一项有效的工具,但我们要继续评估其效果,因为随着时境变迁,这些工具的影响很可能出现差异,"他在1月14日表示."由于成本太大,实施的力度就小些."

美联储在周三结束为期两天的政策会议后将发布声明,料将重申其购债政策将持续至就业市场前景明显改善.

12月的会议记录显示,几位决策者认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,但也有几位决策者认为,要持续到今年底.另有几名委员认为,需要进一步推出大规模刺激举措,但并未具体说明计划的规模或时间框架.

美联储研究文章还列出资产负债表的三种情况:2013年规模没有增加,进一步增加5,000亿美元,进一步增加1万亿美元.

研究人员还计算了若美联储开始撤出特别政策举措以及加息会对美联储收入的影响.

**亏损**

据该研究文章,假设利率以分析师现在预期的速度上升,2013年资产负债表增长5,000亿美元或1万亿美元,那么美联储向财政部所支付的款项到2015年都将保持高位,但支付此后可能中止数年.按照第三种假设,2013年不增加资产,那么支付则不会停止.

调查报告计算,若资产负债表增长1万亿美元,支付将停止四年,亏损到2019年在450亿美元触顶.

若利率上升速度远超预期,亏损可能更严重.

根据美联储研究人员的模拟,若10年期利率比Blue Chip对民间经济预测者的调查预测值高1个百分点,2019年亏损可能高达1,250亿美元.该调查报告的基线即为上述预测值.

研究人员强调,这样的亏损不会损害美联储开展货币政策的能力.而且若购债成功激励经济活动,亏损就能轻易被增长增强带来的益处抵消.

此外直到2025年,美联储对公共财政的贡献要远大于停止向财政部支付的数额.

研究预计2009-2025年,支付总额为7,200亿美元,或每年400亿美元,金融危机之前美联储每年向财政部支付250亿美元.因此即便有亏损,由于购买公债,美联储长期看还是要向财政部支付更多.(完)

(编译 张涛/李爽/王丽鑫; 审校 张荻)

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