美联储言论淡化缩小购债规模的臆测

* 纽约联储总裁杜德利表示，可能会扩大购债规模，也可能会缩小

* 圣路易斯联储总裁布拉德称，通胀太低，不足以令美联储逐步缩小购债规模

路透纽约/法兰克福5月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位官员周二压低了联储在下个月会议上将暗示准备缩小购债规模的可能性，打压了市场对于美联储有可能很快结束超宽松货币政策的臆测。

纽约联邦储备银行总裁杜德利和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德明确表示，若要他们赞成缩小购债规模，需经济进一步改善。这两位官员均会在6月18-19日会议上投票。

他们的言论缓解了投资者对于美联储会减少经济刺激的担忧，随后美国股市上扬，道琼工业指数.DJI和标普500股指.SPX均收报纪录新高。’

“美国通胀水平仍相当低，”布拉德在法兰克福向记者表示。“除非通胀形势出现变化，且让我们更加相信通胀将接近目标水平，否则我想不出一个能够支持缩小购债规模的好理由。”

美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升1.1%，涨幅不到美联储长期通胀年率目标2.0%的一半。美联储比较看重这项通胀指标。此外，美国4月失业率高居7.5%。

美联储负有维持物价稳定和促进可持续性就业最大化的双重使命。

**影响市场**

布拉德的言论不仅提振了股市，而且打压了美元汇率，推高了美国公债的价格。杜德利的言论则进一步加深了这一影响。杜德利是美联储主席伯南克的亲密盟友。

杜德利警告称，投资者可能对资产购买步伐的首次调整做出过度反应。这凸显出如果美联储要改变公债购买计划，将面临严峻的沟通挑战。

自2008年末将政策利率降至几近零位的水准以来，通过大规模的公债购买计划，美联储资产负债表的规模已经扩大了2倍多。

美联储5月1日决定将继续执行每月购买850亿美元债券的计划。许多分析师称，经济数据好坏不一，有必要保持购债计划不变直至年底。

但此前立场偏强硬的联储官员不断发出警告，引发有关央行可能很快开始减弱政策宽松力度的传言。

布拉德明确表示并不赞同该观点。他过去一直是政策中间派。

“我的确认为当时机到来时，我们应当愿意并且准备好改变购债步伐；但我并不认为时机已经成熟，”他说。

伯南克周三1400GMT赴国会联合经济委员会作证时，可能就联储下一步行动给出更多线索。此后美联储还将在1800GMT发布上次会议的记录，分析师预期其将进一步显示该央行最终将如何撤出超宽松政策。

**伯南克的支持者**

杜德利周二表示，他还不确定决策者下一步会减少还是增加购债规模，因为经济前景“不确定”。

在上次会议之后，联储称准备根据经济形势需要增加或减少购债，杜德利的言论暗示联储希望保留政策灵活性。

杜德利指出，随着通胀与就业市场前景出现“重大”改变，美联储可能调整购债速度，呼应了他本人和伯南克此前的言论。

虽然收紧财政政策抑制了生产，但就业增长、零售行业与房屋市场仍意外强韧。

“我预计会在某个时候看到足够的证据，让我更加相信就业市场前景出现实质性改善，”杜德利称。“我认为到那时，放慢资产购买将是恰当的。”

美联储已经表示，将继续实施购债直到就业市场前景“有实质性改善”。

杜德利称，联储在权衡政策时，将监视财政政策的影响。分析师认为，联储可能至少要到第三季才会确定，财政政策收紧对经济的冲击有多大。

杜德利并表示，美联储可能调整其两年之久的计划，以在未来数年降低其资产负债表，且认为部分计划“过时”了。

“为了降低政策正常化干扰市场运行的风险，委员会可能会决定暗示，在正常化进程的初期将避免卖出抵押贷款证券(MBS)组合，”他表示。

“再者，委员会希望减轻长期利率急升的风险，因此可能认为其宁可不承诺出售机构MBS。”(完)

(编译 梁睿雪/徐文焰/戴素萍 审校 张荻/张涛/李爽)

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