美联储应购债直至失业率下降--芝加哥FED总裁

金价因美国数据疲弱削减跌幅 之前受美国升息预期拖累下跌
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
路透香港8月27日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)应立即推出新一轮货币刺激措施,持续购债,以推动失业率稳步下滑.
"我认为我们不应等待更多数据出炉,"埃文斯在为香港银行家会所演讲准备的讲稿中称,"采取更多行动的门槛早已达到,我们应该现在就采取该措施."
美联储的8月1日会议记录显示,许多决策者认为"很快"需要更多刺激措施,但希望观望更多经济数据.
埃文斯不希望采取观望态度.
和波士顿及旧金山联储总裁一样,埃文斯认为现在有理由买进长债来压低长期借贷成本.美联储先前只做过两次这类操作.
埃文斯称,他支持开放式的买债计画,而这做法在美联储似乎获得越来越多的认同.
埃文斯表示,美联储可以在失业率连续两到三个季度稳定下滑後停止买债,但之後应继续维持利率在近零水准,直到失业率降至7%.目前失业率在8.3%.
他指出,只有在通胀率可能升破3%的情况下,美联储才需要改变作法.但这情况的可能性较低.
埃文斯认为,若失业率维持在过高水准的时间太久,可能永久打击美国经济潜力,这比通胀暂时升高更令人担忧.
"明确且稳定地朝更强劲的增长迈进是很重要的,"埃文斯说."由於现在还没见到这一点,因此我支持进一步扩张资产负债表来提供更大的货币宽松."埃文斯明年将在联储政策委员会有投票权.
埃文斯称,预计中期内通胀率将保持在或低於美联储2%的目标,即使失业状况远高於历史通常水准.
他表示,若能够帮助就业,美联储应该会愿意看到通胀率升至2%的目标水准上方,但也必须表明美联储能够容忍通胀率多大限度的背离目标.
美联储下次会议是在9月中旬举行,但市场可能最快从本周稍晚在杰克森霍尔举行的年度会议上,更好的找寻到有关新一轮量化宽松政策的线索.
贝南克曾在2010年的杰克森霍尔会议上暗示即将推出第二轮量化宽松措施.
美联储去年推出卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,旨在压低长期利率.埃文斯周一称,"是时候采取更强劲举措了."(完)
--编译 于春红/王冠中/侯向明;审校 丁琦/田建华
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