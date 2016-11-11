美国大选结果对美联储没影响 或打破政策僵局--美联储布拉德

路透圣路易斯11月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，共和党包揽白宫和国会控制权，或可打破目前围绕国家政策的僵持状态，从而可能对美国经济有利。

布拉德指出，周二大选结果带来的正面影响包括：可能展开监管改革，以及新的基础设施建设支出或将提振经济增长。目前这些正面影响压过了对金融市场因特朗普意外当选而大幅震荡的担忧。

“市场的波动幅度还没有达到令人不安的程度...华盛顿的僵持局面肯定会被打破，这一僵局在经济管理中一直被诟病最多，”布拉德对记者表示。“我们在选举前后没有什么不同。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在12月升息。尽管外界预期特朗普当选可能引发金融市场震荡，甚至威胁可能发动贸易战，但股市迄今仍上涨，投资者对美联储下个月采取行动的预期没有改变。

特朗普在竞选期间对美联储颇有微词，他的胜出与共和党掌控参众两院，或将为批准多项提案把美联储置于国会更严密控制之下敞开大门。

美联储的七人理事会中还有两个空缺，特朗普还将有机会在叶伦任期于2018年届满时，任命新的联储主席。

布拉德称，他认为这些因素并不会明显改变美国货币政策的走向。

“他们还有更重要的事情要做，”布拉德谈到即将上任的新政府时说。新政府已经承诺大幅调整国家的医疗保健政策，推出大规模基建支出计划并减税。

布拉德指出，“美联储过去的表现很不错，而且...即便(美国联邦公开市场委员会)全部换人，他们在最近几年如何走出危机并设定政策方面也会得出相同的结论。”

他表示，即便特朗普通过任命新官员对美联储施加影响，但联储中七名任期为14年的理事，以及12名由私人银行董事会聘请的地区联储总裁，都可确保美联储政策仍将与政治势力“泾渭分明”。(完)