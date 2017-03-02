美联储理事布雷纳德称联储“很快”即可升息 因全球经济改善

路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

布雷纳德在2015-2016年期间，一直是警告欧洲困境与中国增长速度慢于预期可能损及美国的重要人物。这一看法也令外界对美联储收紧政策步伐的预期有所放慢。

但现在，她在哈佛大学讲话时说，乌云似乎正在散去。

“我们正接近充分就业，通胀率正逐渐升向我们的目标，外部增长根基也更为稳健，前景所面临的风险接近平衡，正如一段时间以来的情况一样，”布雷纳德说，“假设上述进展持续，很快撤除额外宽松举措，继续逐步升息或许是适宜的。”

“在过去数年一直充当重要的限制因素之后，外部环境目前似乎比之前一段时间更为有利，”布雷纳德说，直指导致她支持推迟升息直至全球环境改善的一系列风险。

她说，中国近来的举措有所帮助，欧洲央行耐心地持续购债等政策措施似乎正在奏效。

考虑到其他美联储官员近期言论，再加上美联储主席叶伦将于周五发表的演说，布雷纳德的讲话可能会巩固有关美联储将在两周后召开下次会议时升息的预期。

对持续升息的可能性如此看好，布雷纳德还延伸讨论了她对美联储应如何管理其4.5万亿美元资产负债表。这个问题美联储已正式推到接近升息周期末尾的时候。布雷纳德表示，她感觉美联储的证券持有量应保持在现在的水平，因为这相对于升息只是个“次要”角色。

“有几个挑战...迄今为止已经安然度过，没有对经济增长、金融稳定和通胀预期造成严重损害，”布雷纳德表示。

“未来几个月我们将继续向目标逐步靠近。消费增长情况一直不错，受就业持续增加、财富增长和信心增强的支撑，”布雷纳德称。“鉴于我们取得的进展，以及所公布数据的良好势头，持续、渐进取消宽松政策可能是适合的。”(完)