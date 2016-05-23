尽管英国脱欧风险罩顶 FED仍可能升息--旧金山联储总裁

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约5月23日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，尽管存在“英国脱欧”等风险，美联储仍有可能在6月或7月升息，而且鉴于美国经济的力道，明年将会进行更多次升息。
即使威廉姆斯称英国脱欧可能给下月的决策蒙上阴影。但他的言论巩固了联储内部以及金融市场的共同看法，也就是海外风险不足以将升息推迟太久。
英国公投的投票日，正好是在美联储6月14-15日决策会议的后一周。威廉姆斯说英国公投事件将在联储决策时扮演一定角色，但任何市场反应都不太可能让美国经济脱轨。
“由于在会议之后就有重大事件，所以那肯定会是影响6月决策的因素之一；如果我们想要的话，我们显然可暂时按兵不动直至7月，”威廉姆斯在提及接下来两次政策会议升息的问题时对记者说。
“不过我们当然可以在某次会议中决定升息，若是后来美国经济情况出现变化，我们完全能再把利率调降下来，”威廉姆斯说。他是具影响力的中间派，今年没有决策投票权。
美联储在去年12月把利率从近零水平调升，但自那之后，包括4月底的政策会议结果均为维持利率不变。但上周公布的会议纪录却震惊市场，因纪录显示大多数美联储官员希望6月再度升息。
“市场与我们看待事物的角度相近，这是件好事，而且我认为正如FOMC会议记录中所指出的...我和其他人认为未来几次会议存在升息可能，”威廉姆斯谈到美国联邦公开市场委员会(FOMC)时称。
鉴于就业市场持续改善，且出现一些迹象表明通胀增强，威廉姆斯预期今年会加息两三次。他在外交关系协会称，“明年可能还会再多一两次，也就是三到四次。”
他稍后对记者表示，根据逐步收紧政策的计划，美联储在未来数月和数年中不大可能连续升息。
“在6月(14-15日政策)会议之前，我们还可以得到一个月的数据，我们希望对此进行分析，再得出结论，”威廉姆斯指出。“我不知道6月(会议上)会怎么做。”
英国民众将于6月23日举行脱欧公投。威廉姆斯认为，若英退概率上升，美元就会升值而美国公债收益率下滑，“从而很有可能导致资产逃向美国”。(完)
(编译 李婷仪/徐文焰；审校 白云/于春红)
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