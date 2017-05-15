美联储可以根据市场反应来调整缩表速度--费城联储总裁哈克

路透费城5月12日 - 费城联储总裁哈克周五表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)可以根据金融市场的反应来调整缩表速度。这番言论可能引发有关美联储削减危机时期刺激政策计划的疑问。

“我们可以放缓或加快这一速度，这要取决于市场的反应，”哈克对记者表示。哈克今年在美联储政策委员会具有投票权。

“我们在沟通时必须要谨慎且非常明确，”他补充称。如果“我们愿意在形势变化时做出调整，就能将对市场的影响降到最低，计划正是这样。”

每月削减购债速度的上限“可以固定，也可以进行调整，”哈克指出，并称上限可以根据美元汇率来确定，并逐步提高。

“或许开始的时候上限较低，但随着市场逐步调整，我们可以调整上限，”他说，并称如果事先说清楚这一速度，“可能基本就会自然而然地推进”。

“这个问题仍是一个争论点，”哈克在谈及削减购债及加息的最终计划时说。他支持今年再加息两次，但周五表示，通胀加速可能促使他支持再加息三次。(完)