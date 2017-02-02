（更正）分析：听闻缩表莫惊慌 美联储只是让你做好准备

分析：美国利率可能导致特朗普预算计划中的乐观假设落空
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
（更正：因英文有误，改变第九段美国保德信金融集团旗下部门的名称。）
路透旧金山/纽约2月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话让市场留意到，美联储对4.5万亿美元资产负债表的瘦身计划再度被提上日程。美联储显然是打算假以时日让投资者为这种变化做好准备，而不是发出即将采取任何行动的信号。
美联储官员希望将资产负债表瘦身可能带来的震荡降至最小，称他们只会在加息已经步入轨道之后才会这样做。
预计美联储周三将在会后维持政策声明内容不变，这是美联储今年召开的首次政策会议，也是特朗普上台之后的第一次会议。
金融危机期间和之后，美联储曾大量购买债券，以向经济注入资金、压低长期利率。自2013年12月之后，美联储的资产负债表规模就一直保持着稳定。
虽然美联储在金融危机之后仅加息两次，但一些美联储官员已经表示支持缩减资产负债表规模，停止将资产负债表上债券回笼资金再投资。
有人主张，今年稍晚应当展开这个进程，或者说至少开始讨论如何推进。仅仅几个月前，美联储内部的几位官员暗示，未来数年资产负债表可能都保持较大的规模。
但随着就业市场继续收紧，以及特朗普承诺减税和扩大支出，通胀和利率上升的速度可能比去年更快。美联储使货币政策正常化的下一步可能就是削减资产负债表。
多数华尔街投资人预期在2018年中期之前不会开始，官员们也力图求稳，以免重蹈2013年“缩减购债恐慌(taper tantrum)”的覆辙。当时时任美联储主席贝南克暗示放缓购债速度，随后公债收益率飙升。
“他们不想惊扰市场，”美国保德信金融集团旗下的PGIM Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。“他们想让市场做好准备，”他评论达拉斯联储总裁柯普朗、旧金山联储总裁威廉姆斯和费城联储总裁哈克的讲话时称。
**稳定利率作用减弱**
美联储也让投资人留意，“如果升息速度加快，资产负债表的瘦身也可能加快，”俄勒冈大学教授Tim Duy表示。
在给予市场充足时间的同时，美联储亦摆出证据，告诉市场为何不必过分担忧。
正如美联储主席叶伦在1月一次讲话中所指出的那样，其中一个理由是，美联储资产组合中的证券的平均到期年限下降了，而整体公债市场的期限则上升了。
实质上，这意味着美联储资产组合作为长期利率的稳定器，影响力已经不如以前那么大。
此外，整体债券市场成长，导致美联储所持头寸的相对规模与影响力下降。
例如，贝南克就认为经济不断成长，开始适应扩大了的美联储投资组合，没有必要让投资组合回到危机前约为8,000亿美元的水平。实际上，几家华尔街投行认为，美联储只需把其债券头寸缩减10-15亿美元。
美联储将要面临的一个棘手问题是，先减持哪部分证券。
美联储持有1.76万亿(兆)美元抵押贷款支持证券(MBS)，占到该市场的大约四分之一，相比较而言美联储在美国公债市场的占比为12%。如果美联储的MBS持有规模出现任何明显变动，都可能给这一市场带来更大的影响，并因此波及楼市借贷成本。
除此之外，相对于美联储所持2.46万亿美元美国公债按既定日程到期，抵押贷款债券到期的速度有可能会发生重大变化。
在利率上升且房屋所有者维持现行贷款时，抵押贷款到期速度放缓；而当利率下降且借款人急于进行债务再融资时，抵押贷款到期速度又会加快。这就加剧了美联储进行减持时所面临的技术挑战。
一些分析师认为，缩减所持美国公债规模将是破坏力最小的举措，因为其所占整体市场的份额日渐减少。
而摩根士丹利等其他机构称，美联储应当减持MBS，因为无论如何美联储都希望回归仅持有美国公债的组合模式，而且随着时间的推移，其MBS规模也不再会是问题。
“美国经济将在大约十年内进入美联储仅持有美国公债的时代，”摩根士丹利分析师在周五发布的一份报告中写道。(完)
(编译 孙国玉/李春喜/张涛/刘秀红；审校 王丽鑫/于春红)
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