（更正）分析：听闻缩表莫惊慌 美联储只是让你做好准备

（更正：因英文有误，改变第九段美国保德信金融集团旗下部门的名称。）

路透旧金山/纽约2月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话让市场留意到，美联储对4.5万亿美元资产负债表的瘦身计划再度被提上日程。美联储显然是打算假以时日让投资者为这种变化做好准备，而不是发出即将采取任何行动的信号。

美联储官员希望将资产负债表瘦身可能带来的震荡降至最小，称他们只会在加息已经步入轨道之后才会这样做。

预计美联储周三将在会后维持政策声明内容不变，这是美联储今年召开的首次政策会议，也是特朗普上台之后的第一次会议。

金融危机期间和之后，美联储曾大量购买债券，以向经济注入资金、压低长期利率。自2013年12月之后，美联储的资产负债表规模就一直保持着稳定。

虽然美联储在金融危机之后仅加息两次，但一些美联储官员已经表示支持缩减资产负债表规模，停止将资产负债表上债券回笼资金再投资。

有人主张，今年稍晚应当展开这个进程，或者说至少开始讨论如何推进。仅仅几个月前，美联储内部的几位官员暗示，未来数年资产负债表可能都保持较大的规模。

但随着就业市场继续收紧，以及特朗普承诺减税和扩大支出，通胀和利率上升的速度可能比去年更快。美联储使货币政策正常化的下一步可能就是削减资产负债表。

多数华尔街投资人预期在2018年中期之前不会开始，官员们也力图求稳，以免重蹈2013年“缩减购债恐慌(taper tantrum)”的覆辙。当时时任美联储主席贝南克暗示放缓购债速度，随后公债收益率飙升。

“他们不想惊扰市场，”美国保德信金融集团旗下的PGIM Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。“他们想让市场做好准备，”他评论达拉斯联储总裁柯普朗、旧金山联储总裁威廉姆斯和费城联储总裁哈克的讲话时称。

**稳定利率作用减弱**

美联储也让投资人留意，“如果升息速度加快，资产负债表的瘦身也可能加快，”俄勒冈大学教授Tim Duy表示。

在给予市场充足时间的同时，美联储亦摆出证据，告诉市场为何不必过分担忧。

正如美联储主席叶伦在1月一次讲话中所指出的那样，其中一个理由是，美联储资产组合中的证券的平均到期年限下降了，而整体公债市场的期限则上升了。

实质上，这意味着美联储资产组合作为长期利率的稳定器，影响力已经不如以前那么大。

此外，整体债券市场成长，导致美联储所持头寸的相对规模与影响力下降。

例如，贝南克就认为经济不断成长，开始适应扩大了的美联储投资组合，没有必要让投资组合回到危机前约为8,000亿美元的水平。实际上，几家华尔街投行认为，美联储只需把其债券头寸缩减10-15亿美元。

美联储将要面临的一个棘手问题是，先减持哪部分证券。

美联储持有1.76万亿(兆)美元抵押贷款支持证券(MBS)，占到该市场的大约四分之一，相比较而言美联储在美国公债市场的占比为12%。如果美联储的MBS持有规模出现任何明显变动，都可能给这一市场带来更大的影响，并因此波及楼市借贷成本。

除此之外，相对于美联储所持2.46万亿美元美国公债按既定日程到期，抵押贷款债券到期的速度有可能会发生重大变化。

在利率上升且房屋所有者维持现行贷款时，抵押贷款到期速度放缓；而当利率下降且借款人急于进行债务再融资时，抵押贷款到期速度又会加快。这就加剧了美联储进行减持时所面临的技术挑战。

一些分析师认为，缩减所持美国公债规模将是破坏力最小的举措，因为其所占整体市场的份额日渐减少。

而摩根士丹利等其他机构称，美联储应当减持MBS，因为无论如何美联储都希望回归仅持有美国公债的组合模式，而且随着时间的推移，其MBS规模也不再会是问题。

“美国经济将在大约十年内进入美联储仅持有美国公债的时代，”摩根士丹利分析师在周五发布的一份报告中写道。(完)