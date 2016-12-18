美国圣路易斯联储总裁立场改变 认为明年可以加息一次

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透12月16日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，他现在认为明年再加息一次合适。布拉德之前曾表示，美国经济未来几年仅需加息一次。
布拉德对华尔街日报表示，特朗普赢得大选以来公债收益率上涨，使其相信经济可以承受比先前预期更快一些的收紧货币政策速度。美联储周四加息25个基点。
尽管布拉德仍认为美联储政策目标仍应远低于1%，但他还表示，希望美联储考虑允许资产负债表明年开始收缩。
这个时间早于美联储主席叶伦本周稍早暗示的合适时间，当时叶伦表示，美联储应先加息，使利率达到出现负面冲击时有降息空间的程度，之后再开始削减资产负债表。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。