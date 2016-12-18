美国圣路易斯联储总裁立场改变 认为明年可以加息一次

路透12月16日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，他现在认为明年再加息一次合适。布拉德之前曾表示，美国经济未来几年仅需加息一次。

布拉德对华尔街日报表示，特朗普赢得大选以来公债收益率上涨，使其相信经济可以承受比先前预期更快一些的收紧货币政策速度。美联储周四加息25个基点。

尽管布拉德仍认为美联储政策目标仍应远低于1%，但他还表示，希望美联储考虑允许资产负债表明年开始收缩。

这个时间早于美联储主席叶伦本周稍早暗示的合适时间，当时叶伦表示，美联储应先加息，使利率达到出现负面冲击时有降息空间的程度，之后再开始削减资产负债表。(完)