焦点：美联储料维持利率不变 继续观察通胀动向

路透旧金山7月26日 - 预计美国联邦储备理事会(美联储)本周维持利率不变，任何可能的升息都将推后至9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。

对于美联储7月26-27日政策会议很关键的是，如何调和乐观的美国经济数据与负面因素之间的关系，比如全球成长放缓及其它威胁通胀前景的不利因素。

对于旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯来说，现在只需多一点儿信心，相信通胀确实在升向美联储的2%目标。他将是出席本次会议的17名委员之一。

美联储看重的通胀指标目前在1.6%。

由于每月就业岗位增幅远高于防止失业率升高所需的水平，而且没有迹象显示生产率上升，一些美联储决策者可能主张迅速采取升息行动，以避免通胀急升。

“存在这种风险，可以肯定鹰派将会持这种观点，”前美联储副主席布兰德，“我感觉他们会在7月讨论9月是否升息。”

其他决策者，如纽约联邦储备银行总裁杜德利，已经暗示他们倾向于看到更多有关通胀上升的实质迹象，之后才会决定升息。

汇丰首席美国经济学家Kevin Logan表示，“在通胀上升之前，没有太多理由升息。”

美联储本次政策会议周二稍早已经开始，计划在周三1800GMT发表政策声明。

**阻力**

美联储去年12月进行了近10年来首次升息，并暗示2016年升息四次，将应对2007-09年金融危机所采取的超宽松货币政策“正常化”。

但全球经济不利因素、金融市场波动和英国决定脱欧影响的不确定性都迫使美联储推迟升息，并将今年预期的升息次数减少到两次。

不过，考虑到并未出现令市场震惊的事件，美国经济数据也没有掉头向下，因此就连杜德利等鸽派决策者也已暗示，谨慎地正常化货币政策或许可以允许今年至少升息一次。

周三之后，美联储今年还剩三次政策会议，分别是在9月、11月和12月。11月升息可能性料极低，因届时距美国大选仅有一周。

路透访问的分析师预计，美联储会一直维持利率不变，直到选举结束。

“利率正常化已经不再属于美联储优先事项清单，在金融市场和经济的嘈杂声平静下来以前都将如此，”Jefferies的分析师上周在一份报告中预测道。

美联储经济数据相关图表：tmsnrt.rs/2aeU43F

(完)