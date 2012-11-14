多位美联储决策者认为明年需要进一步购买资产

* 美联储10月会议记录--多位与会委员任务在扭转操作结束後可能需要购买更多资产

* 多位FOMC委员对购买资产的效果以及如果经济保持温和成长是否需要进一步购买资产有疑虑

* FOMC与会委员普遍赞成使用经济门槛来替代具体日期作为前瞻性指引

* 与会委员对量化或质化门槛哪个最有效持不同意见

* 美联储政策制定者普遍认为第三套量化宽松政策已令金融市况明显缓和

* 许多美联储政策制定者预计未来几个月美国财政悬崖和欧洲情势的不确定性限制美国经济成长

* 许多美联储企业联络人表示因财政悬崖,他们推迟招聘和支出

* 几位FOMC与会委员暗示低利率可能令风险资产需求增加,可能导致轻率冒险

* 许多政策委员会委员认为美联储对利率的前瞻性指引是有效的策略

路透11月14日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三公布的10月会议记录显示,许多美联储官员认为,美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补卖短买长操作结束後留下的空挡.

会议记录显示,官员们认为,决定推出第三轮量化宽松(QE3)举措已使金融市场的紧张状况有所缓和,且扶助支持了美国楼市的复苏.

美联储称,"数位与会委员指出,在延长资产年期的计划结束後,明年进一步购买资产可能适合,以实现就业市场的可持续改善."

会议记录显示,FOMC与会委员普遍赞成使用经济门槛来替代具体日期作为前瞻性指引.许多委员认为美联储对利率的前瞻性指引是有效的策略,但与会委员对量化或质化门槛哪个最有效持不同意见.

会议记录还显示,许多美联储政策制定者预计未来几个月美国财政悬崖和欧洲情势的不确定性限制美国经济成长.会议记录称许多美联储企业联络人表示因财政悬崖,他们推迟招聘和支出.(完)

--编译 母红;审校 李军

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