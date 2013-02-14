美联储不大可能达成一致 以临界指标为购债结束预期提供指引

路透阿肯色州琼斯波罗2月13日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示,关于采用临界指标为美国联邦储备委员会(美联储)何时结束每月的大规模购债行动提供预期指引,联储不大可能就此事达成共识.

他亦表示,如果逐步减少目前每月为850亿美元的购债规模,将是明智的选择,可以避免一下子撤除支持对经济的不利冲击,也不会让金融市场感到困惑.

"(采用临界指标的)做法看起来合理,但我认为我们做不到,"布拉德在当地一个农业企业会议上发表讲话后对记者这样说.他的讲话对2013年美国经济成长显现乐观基调.

"资产购买计划太具争议,在委员会内外均是如此.我认为(伯南克)主席无法为此(采用临界指标的做法)争取到足够的支持票."他说.

美联储表示将持续购买资产,直至就业市场前景出现明显改善.

部分决策者认为,若能将此承诺与购债门槛挂钩,可望为市场提供更多指引;而经济学家原先预期美联储可能会朝这个方向努力.美联储已经承诺只要通胀率没有升逾2.5%的风险,将维持近零利率,直至失业率达到6.5%.美国1月失业率为7.9%.

布拉德上个月投票赞成维持现有的购债速度,不过他也表示,随着越来越多的证据表明就业市场正在改善,债券购买规模应当缩减.他在联储FOMC具有投票权.

"随着改善迹象出现,你应当承认这种改善,并将购债规模降为每个月750亿美元,或者这个水平附近;而当就业市场继续改善时,就应再多降低一些购债规模."他说.

"直到购债计划结束,因为那时已有足够多的数据表明就业市场已经明显改善."

路透访问的经济学家预计,美联储将维持购债行动至2014年初.布拉德称,该计划的开放式特点意味着,联储或将逐渐停止购买.

"没有确定结束日期,我认为我们可能必须走这个方向,因为如果不这样做,就意味着突然间撤除对经济的支撑而结束购债计划,我认为那会让市场感到迷惑."布拉德说.

稍早他为美国经济今年的成长描绘出一副温和乐观的前景,主要原因在于欧洲形势趋于平静,他认为这预示其走向复苏.

"与往年相比,今年的特点就是宏观经济不确定性降低,"他在阿肯色州立大学主办的农业企业会议上说."这预示着美国2013年宏观经济前景不错."

当有听众问他是否担心美联储推行宽松货币政策会催生通胀风险时,布拉德强调美国的核心和总体通胀率都远低于美联储2%的通胀目标,因此联储有"行动空间".

"全球宏观经济的不确定性在过去三年相对较高,"他说,"相比之下,2013年已经开始出现改善,全球宏观经济的不确定性有可能在一段时间内持续下降,."

在美联储公开市场委员会的19位成员中,布拉德是看法较为乐观的成员之一.他预期美国经济今明两年均成长3.2%,2013年底时失业率将降至7.2%左右.(完)

(编译 郑茵/徐文焰 审校 张涛)

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