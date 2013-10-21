综述：美联储内部对如何遏制资产泡沫意见不一

路透芝加哥/波士顿10月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高级官员周五表示，联储应“非常谨慎”对待上调利率的问题，警告称调高利率可能对经济造成负面影响。

另一名美联储官员则强调解决资产泡沫问题的重要性，同时提出了保护整体经济的各种方法，不过未表态赞同哪一种。

美联储采取史无前例的举措提振经济增长，包括购买数万亿美元的债券并承诺长期保持较低利率。在此之后，联储内部围绕是否应收紧政策以遏制资产泡沫的争论就一直在平静的表面下持续不断。

自从美国楼市泡沫破裂引发金融危机并波及全球以来，资产泡沫问题的影响经常成为详细审视和争论的源头。

货币政策通常仅用于控制通胀率，在美国也旨在实现充分可持续就业。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，在经济需要低利率支持的时候，透过上调利率来打击冒险行为是“不明智的选择”。他说还有诸如加强监管等更为有效的工具，这些才是更好的选择。

“如果收紧货币政策推高利率，可能会导致失业增加以及资产价格大幅下跌，从而扼杀温和的经济复苏，”埃文斯在芝加哥参加金融管理协会(Financial Management Association)年会时表示。埃文斯在美联储属温和派。

“这种负面经济效应不大可能有利于促进金融稳定。”

美联储理事史坦周五在国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)会议上就这一问题上提出三个“观点”，但并未具体说明支持哪一个。

他提列的三个观点是：通过政策手段解决金融失衡；依靠监管；对通过政策或监管来避免泡沫出现“基本持怀疑态度”。最后一点“强调了很难实时确定新出现的金融失衡问题”。

为了刺激经济，美联储自2008年12月以来就维持近零利率，且多位官员承诺，只要通胀率仍低于2.5%，该政策将维持至失业率至少降至6.5%。埃文斯和史坦均支持低利率政策，这两位今年在美联储具有投票权。

与史坦一起在波士顿参加小组讨论会的旧金山联储总裁威廉姆斯预计，一旦美联储最终加息，而且形势恢复正常，将无需购债，也不必将利率调整与具体的经济数据“门槛”挂钩。

**“钝性工具”**

一些美联储官员担心是否宽松政策在助燃看不见的资产泡沫，并把金融稳定性忧虑当做美联储应削减购债规模的理由之一。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治曾警告，低息延续时间过久会刺激过度风险承担。她在今年每次美联储政策制定会议上都持不同意见。同样属于强硬派的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四曾表示，他越来越担心低息会助长房地产泡沫。

埃文斯承认，美联储宽松货币政策的目标确实包括鼓励风险承担，原因是在经济疲软时期消费者和企业通常都偏向防御性收缩。

尽管埃文斯也说过，利率过低的时间太长会导致一些投资者过度风险承担，但他表示，如果过早升息，那么对经济整体而言可能弊大于利。

“如果我们准备启用短期利率这一钝性工具，应该格外小心，”他在演讲后对记者表示。

尽管抵押贷款市场过度行为是金融危机的核心，但美联储主席伯南克和多数联储官员都淡化对现在萌生的泡沫的忧虑。此外，他们指出更严格的银行规则可起到防护作用。

在华盛顿，纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，监管者需要设法迫使金融企业采取行动以避免陷入可能导致其关门的这类困境。

杜德利在一次监管会议上表示，“我们需要在创造激励方式上做更多努力，迫使银行尽快采取行动避开逼近的冰山。”

美联储理事塔鲁洛在该会议上表示，全球监管者未竟的最大事业是，改革银行非常依赖的短期融资市场。(完)

(编译 徐文焰/李爽/石冠兰 审校 张涛)

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