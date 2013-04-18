美联储褐皮书称2月末至4月初经济温和成长

路透华盛顿4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，美国经济在2月末至4月初呈现温和增长，受益于房价上涨及制造业活动增强。

12个地区联储银行的报告较上月的褐皮书调查略为乐观，达拉斯和纽约联储指出，经济扩张速度略有加快，五个联储银行称成长温和，另外五个地区称成长缓慢。

美联储褐皮书称，“12个联储地区的报告显示，2月底到4月初，总体经济活动以温和速度扩张。”

美联储上月决定维持每月850亿美元的购债速度，并维持利率在近零附近直至失业率降至6.5%，但前提是通胀率仍在2.5%以下。美国3月失业率为7.6%。

批评人士称，大规模购买资产有可能导致未来出现通胀，但美联储认为没有这种迹象。

“除了房价和住宅建筑材料价格上涨以外，各地区物价压力基本仍保持柔和，”褐皮书称。

这份报告是达拉斯联储根据4月5日前汇集的资料编制,内容采自12个设有区域联储银行与地区企业沟通取得的广泛信息。

美国3月就业报告令人失望，制造业和零售销售等其他数据亦疲软，因此有人担心之前的增长难以持续，令金融市场受创。

但美联储以谨慎乐观的观点详细阐述了经济重要领域的进步，其中制造业增强，尤其是与汽车和建筑相关领域。

“多数联储地区均表示，自上次报告以来，住宅和商业地产状况明显改善。国内许多地区的房价均上升。多数地区的贷款需求为持稳至略微上升，”美联储称。

“就业形势仍持平或有所改善，制造业、住宅建筑、信息科技、专业服务领域的招聘最多。薪资压力整体受控，”美联储称。(完)

(编译 李爽; 审校 程琳)

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