美联储：最近几周美国经济复苏力道改变不大

路透华盛顿1月16日 - 美国联邦储备委员会（美联储）周三发布褐皮书称,近几周所有12个联储地区经济活动以小幅或温和步幅扩张,消费者支出增加,暗示经济复苏力道改变不大.

褐皮书表示,12个联储地区收集的经济状况谨慎正面,但企业和消费者因美国财政政策前景及欧洲状况的不确定性而更为谨慎.

"在欧洲有业务的企业或国防企业招聘计划更为谨慎,"美联储的褐皮书报告指出.该报告由费城联邦储备银行根据2013年1月4日以前收集的数据编纂而成.

美国国会同意对年收入不到45万美元的家庭维持原有税率不变,但有关提高举债上限以及如何避免在3月1日开始大幅自动节支的问题,仍必须进一步协商.

"来自12个联邦储备区的报告显示,自前次褐皮书报告编制以来,经济活动呈现扩张,所有12个储备区的经济活动以小幅或温和的步伐增长,"美联储表示.

前次报告称美国经济以"谨慎的"步伐扩张.

美联储已经采取了大胆的举措以刺激美国经济复苏,并称将在通胀不突破2.5%的情况下,维持近零利率直到失业率从当前的7.8%降至6.5%.

美联储官员预计,美国经济今年的增长率在2.0-3.2%之间,但他们对就业的前景并不那么乐观,预计第四季失业率料在6.9-7.8%.

政策制定者承诺将维持积极的买债计划,直到就业市场明显改观.

在此次的褐皮书中,美联储强调了出现改善的领域,特别是楼市和消费者支出.但制造业情况则更为喜忧参半.

美联储表示,"制造业前景总体乐观;然而资本支出计划并非完全正面."近期美国经济和就业增长明显改善,但尚未看到企业投资持续上升.(完)

(翻译 张荻; 审校 李爽)

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