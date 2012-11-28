美联储褐皮书指美国经济仍温和扩张

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透华盛顿11月28日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)褐皮书周三称,近几周美国经济以"谨慎的"步伐扩张,招聘增长步伐仍然温和.报告未能缓和对经济成长缓慢及失业率高企的忧虑.
褐皮书表示,各地区联储的制造业状况好坏不一.12个联储地区中,5个地区的受访厂家表示,忧虑2013年前景,部分是因为担忧日益迫近的因政府预算萎缩而出现的财政悬崖.
褐皮书称,"多数地区美国消费支出以温和的步伐增长,"暗示零售商对重要购物季前景的看法普遍乐观.
该报告并称,价格压力仍然较低.
这应会让美联储决策者感到宽慰,他们近期推出旨在扶助经济复苏的新一轮大规模刺激计划,并维持长期利率在低位.(完)
--编译 利棣儿/肖群英;审校 母红
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