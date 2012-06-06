美联储褐皮书对经济看法较以往乐观

路透华盛顿6月6日电---美国联邦储备委员会(美联储)周三公布的最新"褐皮书"报告称,美国经济成长在过去两个月有所加快,雇佣也出现"温和增长"的迹象.这份报告与近日对经济日渐悲观的看法截然相反.

"整体经济活动以温和步伐扩张,"央行在这份概括4月初至5月底期间企业活动的报告中说到.

美联储在4月11日发表的上一份褐皮书中,对经济增长的看法要比现在谨慎.

央行还指出就业形势正在稳步或温和增长,而上周政府报告所显示的前月就业增长连续第四个月放慢,与之形成鲜明对比.

"经济恶化的速度并不像上周五就业报告所显示的那样快,"Pierpont Securities经济学家Stephen Stanley说.

劳工部周五公布,美国上月就业岗位仅增长6.9万个,为一年来最低增幅.该数据加深了经济正在降温的忧虑,不过许多经济学家认为,就业市场放缓部分缘于冬季温暖天气提振就业後所进行的临时性修正.

本次褐皮书由达拉斯联邦储备银行编制,收集了截至5月25日全国各地的企业各类信息,将被用於美联储6月19-20日下一次会议的决策.

过去几天,有不少联储官员指出,他们对经济前景看法的转变,并不足以证明进一步放宽货币政策的必要性.美联储主席伯南克周四在国会的听证将更加明确地说明,央行政策委员会是否会继续按兵不动.

"这份报告的乐观程度出人意料,可能打击一些委员会成员对放宽政策的热情,"道明证券驻纽约宏观经济分析师Millan Mulraine说.

美国生产率图表请点选(link.reuters.com/myg68s)

另外,劳工部称第一季非农生产率降幅超出预期,因企业虽大幅增加招聘,但仅是微幅扩大产出.

在2007-2009年经济衰退期间,雇主曾削减人手,从而提高了生产率.不过这一升势自去年开始消退,生产率在最近五个季度中有三个季度处於下滑.在过去四个季度中,生产率仅上升0.4%,为2009年初以来最小增幅.

美国金融市场基本未理会该数据,股市上涨,因有迹象显示欧洲领导人正研究如何充实西班牙受困银行资金的计划.

尽管第一季生产率数据疲弱,不过衡量物价和获利压力的重要指标--单位劳工成本则从增长2%下修至上升1.3%,因时薪增幅逊於预期.

第四季的时薪和单位劳工成本亦下修,暗示因就业带来的通胀压力整体上得到遏制,可能为美联储进一步放宽政策留下空间.

野村分析师Ellen Zentner在研究报告中称,外界因担心薪资通胀而迫切要求美联储提供更多宽松政策,(该数据)也缓解了联储的压力.

褐皮书报告亦指出,通胀压力似乎趋於温和,部分缘于能源价格下滑.(完)

--编译 郑茵/孙茉莉;审校 徐文焰

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