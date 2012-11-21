伯南克称若可避免财政悬崖 看好明年美国经济前景

* 伯南克:消除预算忧虑可提振美国经济增长

* 伯南克:美国失业率仍远高於正常水平

* 伯南克没有就购债计划提供新的指引

* 为美联储政策设定门槛的努力"非常有希望"

路透纽约11月20日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周二表示,若政要们能够迅速达成协议,避免财政悬崖的出现,那麽2013年对於美国经济而言将是"非常好的一年".

他表示有必要建立一个可靠的长期框架,使联邦预算沿着健康的道路发展,但他同时警告不要采取过於激烈的行动,否则会损害经济复苏.

他再次提醒,若不能制止规模达6,000亿美元的增税节支行动出现,可能造成经济衰退.他并指出,对於预算谈判能否解决问题的担心,已经损害到经济成长.

"争执和拖延只会让这些不确定性加重,"他在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)表示."相反,各方通力合作发挥创造力,从而使财政问题明朗化--特别是拿出一个既不损害经济复苏又能解决国内长期预算问题的计划--这将有助於美国经济在明年迎来美好的一年."

伯南克表示,看来明年美国财政政策会有一定收紧,而美联储的购债行动将会帮助抵消这一拖累.不过,他对美联储的权力表达出谨慎态度.

"美联储的能力并不能无限抵消(经济增长的)不利因素,"他表示."在经济跌落财政悬崖这种最坏情况下...我不认为美联储有办法抵消这种结果."

美国股市在伯南克讲话後回吐涨幅,道琼工业指数尾盘收跌0.06%报12,788.51点.

伯南克似乎是在国会面前极力强调美国经济增强的前景,以进一步促使议员们达成协议.

他表示,"如果人们美国的前景更有信心,那麽我认为美国经济回升具有巨大的成长潜能."

**依靠美联储**

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率仅增长2%,分析师预计第四季数据甚至可能更疲弱.美国失业率仍高达7.9%,伯南克表示,这仍远高於美联储认为在不引发薪资相关物价压力情况下所能实现的水平.

伯南克重申美联储期望至少能维持近零利率至2015年中的表态,但在美联储明年初可能会如何调整购债计划上提供的线索不多.

他表示,"我们仍想确保经济复苏确定之後再开始推动政策正常化".

美联储官员一直在讨论为决策设定数字化的指引.伯南克称就联储的沟通策略而言,这是一条非常光明的道路.

在第三轮量化宽松行动(QE3)中,美联储於9月承诺,每个月将购买400亿美元抵押支持债券,直至就业增长前景出现重大改观.

尽管有人担心,美联储不断膨胀的资产负债表可能引发通胀,不过伯南克认为这并非最急迫的担忧,因为薪资增长受限且通胀预期数据仍较低.

伯南克指出,现在评估联储最新一轮货币宽松政策的效果还太早,但有研究显示,过去几轮资产购买行动有效地提振了脆弱的经济.

他认为,2007-2009年金融危机可能暂时降低了美国经济的潜力增长水平,这为复苏异常迟滞提供了部分解释.

但他也表示,经济面临的诸多"阻力"似乎是更重要的原因,诸如房屋和抵押贷款市场受到的损害,以及信贷大幅收紧.

伯南克认为,这些不利因素似乎正在消退.他说,美国房屋市场已经显现出"一些改善的明确信号"而且在迈向更加正常的融资环境方面已经取得"渐进 且明显的进展".

但伯南克警告称,即便如此,美国财政政策这第三个不利因素在未来数季仍可能恶化;联邦预算收紧的不利影响可能超过州与地方政府预算放宽的提振作用.

--编译 郑茵/王翔琼/徐文焰;审校 孙茉莉

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