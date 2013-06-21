美联储主席伯南克转瞬间不再与大型公债基金为友

撰稿 Jennifer Ablan/David Randall 编译 梁睿雪/李婷仪

路透纽约6月20日 - 一直以来，美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克实施的刺激计划将公债收益率压到历史性低位，给固定收益基金带来了巨大获利，而现如今他却成了公债市场投资者的大敌。

无论是公债市场人士，还是购买高收益公司债的投资者，都无一幸免。美银美林固定收益指数数据显示，自伯南克5月22日暗示美联储很快可能会缩减每月850亿美元的购债规模后，固定收益资产遭受全面重创：损失总计4,060亿美元。

“对投资者来说，5月就已不易，6月仍然艰难，但这主要是针对公债投资者而言，”对冲基金Armored Wolf投资长John Brynjolfsson说。

跌势周三加速，当时伯南克称目前美联储认为美国经济的强劲程度，足以令美联储在年底前考虑缩小购债规模，并在明年年中完全停手。

10年期美国公债收益率5月升46个基点，6月迄今为止继续上涨了28个基点。收益率在周四隔夜时段触及2.47%，为2011年8月以来最高水平。

就在跌势爆发之前，投资者还纷纷涌向债券基金。汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，2012年投资者将2,578亿美元投入了债券基金，今年年初以来又有1,028亿美元进入其中，远超过2008年的330亿美元。

Avenue Capital共同创始人Marc Lasry说，“有一个很大的问题：这是暂时的，还是全部重新定价？现在要给出答案还为时尚早。我们还需要再等约两周时间，”才能更清楚地了解这波跌势是不是一场较长期修正。

**债券天王的直觉**

对利率及新兴市场有庞大曝险部位的基金受创最重。

例如，根据理柏数据，基金规模2.65亿美元的Pimco Extended Duration Fund(PEDIX.O)从4月底以来跌幅达12.3%。基金规模4.95亿美元的TCW新兴市场本币基金(TGWIX.O)同期下跌9.3%；基金规模32亿美元的Vanguard长期债券基金(VUSTX.O)下跌8%。

相较之下，衡量美国整体债市的指数Barclays Aggregate Index同期跌幅约为2.58%。

债券经理人对风险相当警觉。有“债券天王”之称的太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯，数周之前在推特上发文宣告：“债市持续了30年的牛市可能已在2013年4月29日结束。”

“所谓的价格高点并非指美国公债，而是指所有债券，包括为数众多的高收益债。所以4月29日并非完全指10年期美国公债收益率的底部，”葛罗斯在回覆路透的电邮中说。葛罗斯所操盘的全球最大债券基金--Pimco总体回报基金(PTTRX.O)4月底以来下跌3.25%。

**追逐收益率**

5月初时，伯南克似乎就开始提醒投资人追逐高收益的危险。

伯南克当时表示，在当前低利率的环境之下，将特别关注寻求高收益或其他过度承担风险的形式，因它们可能影响资产价格，而且与基本面息息相关。

美国顶尖的基金经理也在4月和纽约联邦储备银行总裁杜德利一次非正式的讨论中，谈到过去数年中有大批来自散户的美元流入固定收益基金，他们对此也表达忧心。

同时，华尔街的行业观察机构Financial Industry Regulation Authority也曾警告投资人及券商，警惕利率上升对债券基金带来的风险。

尽管如此，葛罗斯和Doubleline Capital执行长冈德拉克仍然是美债的拥护者。

冈德拉克周四对路透说：“美债不仅具吸引力，而且表现胜过其他投资标的。不论如何，蹲低一点是为了新一次起跳做准备。”(完)

(译文审校 张明钧/徐文焰)

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