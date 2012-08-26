伯南克称联储有空间推出更多刺激措施

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透华盛顿8月24日电---美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克在致国会一个监督委员会的信中表示,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济.
"美联储有空间采取进一步行动,以纾缓紧张的金融形势并提振复苏,"伯南克致信该委员会主席、众议员Darrell Issa称.路透周五获知了该信的内容.
伯南克下周末将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的央行领导人会议上发表演讲.演讲将备受关注,市场欲从中寻找美联储新一轮购债计划前景的线索.
当被问及在卖短买长(扭转操作,twist operation)计划依然有效的时候,考虑新的货币宽松措施是否为时过早时,伯南克称,决策者必须总是着眼长远考虑.
"因为货币政策行动存在滞後性,因此政策立场就必然要基於对未来经济表现的预估,"伯南克表示.
美联储官员在6月大幅下修对美国经济成长的预估,并且9月会议可能做出新一轮下修.(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
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