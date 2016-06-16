焦点：英国退欧公投促使美联储按兵不动 或放慢未来升息步伐

路透6月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，主席叶伦称原因在于就业增长放缓、经济增长温吞且通胀偏低，此外英国即将就是否退出欧盟举行公投。

“我认为可以说这是影响今日决定的诸多因素之一，”叶伦在谈及下周的英国脱欧公投时称，“公投结果显然会纳入未来决策的考虑中。”

国际问题影响到美联储的国内货币政策这已经不是第一次。因中国经济意外放缓引发全球市场震荡，去年秋季美联储推迟了预期中的加息。

当前市场充满怀疑，基本上预计美联储今年不会加息，美联储正努力恢复其在利率决策方面的公信力。而如果英国退出欧盟，则将给美联储又增加一层不确定性。

叶伦指出，英国退欧可能会影响全球经济与金融状况，进而影响到美国经济前景以及美联储政策路径。不过除此之外，叶伦并没有具体说明英国退欧会产生什么影响。

分析师担心若公投结果为“退出”，可能引发全球金融市场动荡。全球顶级银行将选拔资深交易员，严阵以待英国公投结束当晚市况。

全球交易所运营商表示，他们将密切留意市场交投活动。

欧洲央行准备承诺同英国央行合作支撑金融市场。

另外，根据与美联储之间的货币互换安排，英国央行可以用直接从美联储借到的美元买入英镑。

英国民众将如何抉择，各种信号互相矛盾。赌盘赔率显示他们将选择留在欧盟，而一些民调则显示“退欧”阵营将胜出。

不过，即便是一贯鹰派的美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周三也赞成同僚看法，认为不应该升息。她没有给出原因，但一些分析师认为英国退欧不确定性动摇了她的鹰派立场。

**英退避险意识推高美元**

美联储官员当前最担心的是市场可能出现的附带结果，如果“退欧”阵营占优势，美元料走强。受民调转向显示偏向“退欧”的拖累，英镑是今年迄今唯一兑美元走跌的主要货币。

美元升值会拖累美国出口，给本就远低于美联储2%目标的美国通胀带来下行压力。

去年美元走强是美联储尽可能延迟升息的一项主因。美联储去年最后延至12月才升息。

其他影响则远较不确定。

例如，路透4月调查的分析师中，恰逾半数表示英国央行可能将降息因应，以缓冲经济放缓的冲击。然而其他分析师预期会升息，或许是为阻止英镑重挫导致的通胀上升。

分析师还担心，英国若决定退出欧盟，可能引发他国仿效，导致全球最大经济联盟之一的欧盟分崩离析，损害区域和全球增长的长期展望。(完)