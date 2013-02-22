美联储内部对购债计划看法分歧

路透纽约/达拉斯2月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储)两位高级官员周四暗示支持缩减美联储大举购债计划规模,围绕美联储为支撑经济而采取的特别宽松举措应持续多久的争议更趋激烈.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔被视为通胀鹰派人士,他们都支持采取措施收紧货币政策,但另一位持鸽派立场的决策层官员表示,下半年的很长一段时间美联储仍应继续购债.

他们的言论进一步突显出美联储19位决策者之间长期以来的分歧,此时正值投资者对政策调整迹象愈发敏感之时,而且周四数据还显示美国经济仍难以恢复强势.

金融市场正在热议美联储每月850亿美元的购债计划将维持多久.美联储的资产购买计划导致流动性泛滥,在超低利率的环境下提振了对高风险资产的买兴.

标普500指数.SPX今年迄今累计上涨逾5.0%,目前接近五年高位.

虽然低风险性支撑着美国公债价格,但购债计划亦提供支撑,即便对购债计划可能持续多久的质疑浮现.

美联储在1月29-30日的最新政策会议上,决定维持目前的购债速度直到就业市场前景出现实质性改善.

但本次会议记录凸显出,美联储官员面对高通胀风险与持续支撑经济复苏的必要性出现分歧.

会议记录显示,"数位与会者表示,对资产购买行动成效,成本和风险的评估,很可能使(决策)委员会在认为就业市场前景大幅改善前就减少或停止资产购买."

**鹰派立场不变**

费希尔周四接受路透专访时表示,美联储可能需要"逐渐缩减"购债计划,而不是直接停购.费希尔今年在美联储决策委员会不具投票权.

费希尔承认美国当前经济成长缓慢,但指出,"当失业率改善,而且只要通胀不成问题,我们就应开始逐渐缩减规模."

圣路易斯联储总裁布拉德周四亦支持逐渐缩减购债计划.

"就业市场大幅改善"的情况并不会很快出现,布拉德在纽约大学发表的讲话中称,"这表明当就业市场有些改善时,资产购买速度就可放缓一些,但不是全部终止."

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德承认,美联储资产负债表的庞大规模可能会增加极宽松货币政策退出时的难度,或者是使联储无法"从容"撤出该政策.目前美联储资产负债表的规模已经超过3万亿美元.

"这些政策都未曾经过考验.还不清楚如何结束它们,"他说."因为存在这些不确定性,我们宁愿只采取必需的措施."

他在与记者交谈时,再次提到他上周做出的一项提议,即根据失业率变化定期对购债规模进行调整.他表示,"就我看来,这个政策比较好.这个政策更具有状态依存性."

美联储会议记录引发购债结束时间可能会早于投资者预期的猜测,美国股市随后急转直下,料将结束连续七周的涨势.标准普尔500指数周四收低0.68%,盘中跌幅一度达到1.24%.

**两项目标均未达成**

在第三轮量化宽松政策中,美联储正每月购买450亿美元国债及400亿美元抵押担保证券(MBS),并承诺只要通胀预期依然可控,将在失业率降至6.5%前一直保持近零利率.

目前美国失业率为7.9%.

不过属于美联储温和派的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯,在周四着重强调了居高不下的失业率,并呼吁继续实行债券购买举措.

"国会赋予美联储的双重职责是实现充分就业及物价稳定,但我们哪个也未实现,"威廉姆斯在纽约的一场演讲中表示.他并称:"现在失业率过高而通胀率则过低."

因此威廉姆斯表示,美国经济需要"强有力且持续的政策刺激."威廉姆斯今年不是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.

他还表示:"我预期对MBS及长期公债的购买将需要一直延续到今年下半年."

威廉姆斯在演讲后告诉记者,不应该大幅降低购债规模,"除非你看到就业市场前景有明显改善."

制造业曾扶助美国经济在2007-2009年衰退中复苏,但周四公布的制造业数据并不乐观,令人对美国经济增长力度产生些许疑问.

费城联邦储备银行公布报告显示,2月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动意外连续第二个月萎缩,触及八个月低点.该报告被视作最先公布的反映美国制造业健康状况的月度指标之一,它与上周公布的显示纽约州制造业活动反弹的数据形成鲜明对比.

金融数据公司Markit发布的全美制造业总体情况数据显示,2月制造业增长有所降温,但仍接近九个月高点.

美工劳工部称,上周初请失业金人数增加2万人,经季节调整后达到36.2万.

与此同时,劳工部公布的另一份报告显示,1月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月持平,较上年同期上涨1.6%,为7月以来最小涨幅,暗示通胀压力很小.

周四威廉姆斯并未详述美联储举债计划的相关风险.但他的确淡化了有关大规模购债或将令通胀急升的担忧.

他说:"我想向你们保证,美联储从未在任何形式上放松对保持物价稳定职责的承诺.我们一直在监控通胀趋势及预期.若有必要,我们将毫不犹豫地采取行动."(完)

(编译 李爽/王翔琼/梁睿雪/王湄;审校 郑茵/张涛/程琳/徐文焰)

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