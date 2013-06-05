美国联储官员称下一步放缓购债是合适举措

路透圣达菲6月5日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，放缓购债步伐并不表明收紧美国货币政策，这样做有助于让金融市戒掉对美国联邦储备委员会(美联储/FED)超宽松政策的依赖性。

乔治表示，放缓购债步伐是“货币政策的下一步合适举措”。乔治一直是美联储购债计划的坚决反对者，今年每次联储会议，她都对该计划投了反对票。

“历史情况显示，等太久才承认经济所取得的改善并让市场准备迎接更加正常的货币政策，其带来的风险不比太早收紧政策小，”她在计划于当地一个午餐会上发表的演讲稿中表示。她由于感觉不舒服，未在这个午餐会上演讲。

美联储主席伯南克5月22日对国会表示，如果经济继续改善，可能在接下来的某次会议上减少购债规模。此后金融市场就紧张关注美联储可能缩减购债规模的任何迹象。目前美联储每月购买850亿美元的债券。

“放慢购买步伐可被视作减轻刺激力度，而非收紧政策。现在我们可以根据经济的进展情况逐步慎重地实施调整，”她在演讲稿中说道。

乔治被外界视为立场更偏强硬的央行官员，她在数月来一直呼吁采取调整。

她在1月以来的每次政策会议上都对联储决议投反对票，因为担心央行的超宽松刺激措施可能引起金融动荡，并加剧未来通胀。

美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准，并且将资产负债规模扩大逾两倍至3.3万亿美元左右，以压低较长期借款利率，并推动美国经济增长与就业。

乔治在讲稿中继续强调称，通过购债将超额储备金注入银行体系，可能会降低较安全资产的收益率，从而促使投资者转战高风险资产寻求补偿。批评人士警告称，这可能催生新的金融泡沫，并在最终泡沫破裂后将美国重新拖入衰退。

为说明问题，乔治指出证券保证金账户中的借方余额在4月触及纪录高点，表明投资者以非常低的利率借入资金来购买风险较高的资产。投资者为追求收益而采用杠杆贷款，这种贷款通常与高风险商业贷款组合在一起。

此前她还将农业用地价格上涨作为另一个例证。

乔治还表示，她担心市场逐渐将美联储的激进举措视为“常规”。

“因此，经济中一些部门对近零水平的短期利率和量化宽松政策越来越依赖，”她说。

她称这是不健康的，并可能导致信贷配置失当；投资者将过多资金投入最终回报可能不及预期的经济部门，从而为国家带来广泛的伤害。

美国房屋市场曾经出现过这种情形：投机客押注房价将会一直上涨，最终引发全球金融危机并推动失业率升逾10%，经济增长则遭遇重创。

放慢购债速度将有助于防止重蹈覆辙。

“它将会开始进行重要的准备工作，让市场能够在不那么依赖央行干预的情况下运转，并继续发挥其最为核心的价格发现与资源配置功能，”她在事先准备的演讲中称。(完)

(编译 张涛/徐文焰/梁睿雪；审校 郑茵/张荻)

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