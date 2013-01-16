美联储鸽派官员反击鹰派 呼吁进一步放宽货币政策

路透明尼苏达/罗德岛1月15日 - 两名美联储鸽派官员周二反击部分鹰派同僚的观点,表示美国联邦储备委员会(美联储)的宽松政策不仅合宜,甚至可能需要进一步放宽.

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场演讲中表示,美联储应该把失业率目标定在5.5%,"推行更多货币宽松措施".这番讲话显示出,在美联储19名决策者中他的立场可能最温和.

就在上个月,美联储才承诺只要通胀预期不突破2.5%,就将维持利率于近零水平,直到失业率从现在的7.8%降到6.5%.

但柯薛拉柯塔要求更进一步.

根据他对通胀率和失业率的预估,他说:"藉由将失业率值阈降到5.5%以提升货币宽松程度,应该是合适的."

柯薛拉柯塔表示,美联储降低加息时所需考虑的失业率阈值将会提振需求、通胀和就业.

从美联储更为看重的衡量指标来看,美国通胀率目前在1.5%,低于美联储2%的目标.美国第三季国内生产总值(GDP)增长率为3.1%,为2011年后期以来最高,但第四季增长料有所放缓.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦未理会近期一些联储官员对通胀的忧虑,他在罗德岛明确表示,支持美联储今年降低美国失业率的举措.

他赞成继续推行当前的货币政策,称这样的立场将提升通胀并降低失业率,以实现既定的目标.

罗森格伦表示,"继续实施货币宽松举措是完全适宜的,只要我们还未能实现美联储在通胀和就业方面的双重任务,(这些举措)就有必要继续下去."

罗森格伦还称,美联储料在"今年的多数时间"维持宽松政策.

他补充道,美联储的空前之举已经在推动美国民众购置房屋车辆及其它商品,帮助提振了经济增长.他预计经济增长将会加速.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议将在1月29日-30日召开.

**鹰派发出警告**

有更多鹰派美联储官员称,年复一年的采用低利率和非常规政策,例如资产购买举措,为通胀飙升奠定了基础,并可能扰乱金融市场.

堪萨斯城联储总裁乔治,以及圣路易斯联储总裁布拉德上周都表达过这种看法.这两人今年均有投票权.

12月会议纪录显示,美联储内部对购债计划的看法存在严重分歧,一方认为应在今年放慢或停止购债,另一方认为需维持更久.

不过,包括主席伯南克在内的多数美联储官员还是倾向于鸽派,即愿不惜一切代价重振美国劳动力市场.(完)

(编译 梁睿雪/张荻/程琳; 审校 张涛/郑茵/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。