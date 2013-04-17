美联储温和派人士仍坚守刺激举措

* 埃文斯对就业前景持乐观态度，杜德利则没那么乐观

* 叶伦和杜克着重在稳定美国复苏

* 美联储资产买进计划何时结束是市场的热门话题

路透芝加哥/纽约4月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储)数名温和派人士看来尚未准备在近期内减弱美联储的超宽松举措，尽管其中一名官员乐观预期明年经济将会好转。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯预估，今年经济温和成长2.5%，但也乐观地为经济走势背书，称他预期2014年表现会“非常好”。

“我相信今年将是情势转变的一年，经济会在接近年底时开始起飞，”埃文斯称。

尽管如此，埃文斯仍表示，他预期美联储需要继续买债的“可能性很高”，至少要持续到今年秋季，才能持续拉低失业率，之后美联储可能开始削减买债规模。美国目前失业率在7.6%。

“我认为我们完全有可能到2013年底开始退出资产购买计划，逐步减少购买规模，这是可能的，”他在位于芝加哥金融区中心的联盟俱乐部(Union League Club)发表讲话时说。“实际上，我差不多认为这也有可能要到2014年头几个月。”

颇有影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利对经济的看法更加克制，称疲弱的3月就业报告显示就业机会仅增加区区8.8万个，很多美国人放弃找工作，这让他更加谨慎地看待经济的疲弱程度。

杜德利在纽约斯塔顿岛(Staten Island)对商界人士的讲话中预计，今年美国经济只会“缓步”成长2-2.5%，失业率仅小幅下降。

他认为，“到一定时候”将会出现足够的证据表明经济成长动能增强，支持美联储逐步减少刺激性资产购买的规模。

“当然，”他补充说，“如果后来又有坏消息出现，也可能让我赞成再次扩大资产购买计划。”

美联储副主席叶伦在IMF华盛顿论坛上强调称，失业是关键挑战。她还表示，货币刺激政策应该在弹性通胀目标的框架中实施。叶伦是量化宽松政策的积极支持者。

美联储理事杜克称，在经济好转之前应该维持低利率，尽管低利率可能给银行造成困难。

“如果在经济极其疲软的情况下升息，或者放任利率上升...只会让形势更加艰难，”她对美国银行家协会称。

**关注经济形势和华盛顿动向**

周二公布的经济数据突显了美联储继续快速购债的必要性。

美国消费者物价3月下降，为四个月来首次，且制造业产出亦下滑。周二出炉的其它数据表明，楼市复苏在丧失动能，即便房屋开工年率突破100万户关口，为2008年6月以来首见。

这四位决策者在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中都拥有投票权，在是否有必要维持购债计划的问题上，他们的看法似乎与美联储主席贝南克等FOMC大多数委员一致。

美联储3月会议记录显示，大多数委员都认为，如果不能将购债计划维持更长时间的话，至少也要维持到今夏。

不过，在美联储3月政策会议前，波士顿联邦储备银行放弃将贴现率下调25个基点至0.5%的要求，与其它10个地区联储一样要求维持贴现率不变，或许表明人们对美国经济复苏的信心增强。

但是，杜德利和美联储其他官员再次抱怨政府没有帮助刺激经济。

经济增长料在今年第一季回暖，但政府大规模的减支计划和加税措施或许已伤及经济活动。

杜德利称，他预计收紧财政政策的效果“是好是坏”将在未来数月内见分晓。

埃文斯重申其希望看到就业岗位连续几个月每月至少增加20万个，并超过趋势增长水准。他称，若真如此，“2014年便真的是我们脱离泥潭的一年”，也应会是劳动力市场前景“明显改善”的一年。其并补充道，明年国内生产总值(GDP)或将增长3.5%。

埃文斯表示，如果劳动力市场明显改善，那么美联储无需花费很长时间来削减资产购买计划；若有必要，美联储可以在“数周内”结束购债计划。

**退出策略**

一旦美联储停止购买资产，并开始升息，将必须理清如何降低自己目前约为3.2万亿美元的资产负债表规模，达到更常见的接近1万亿美元。

围绕这方面退出策略的争论正在升温。

埃文斯称，当美联储应该开始升息时--也就是失业率降到至少6.5%以后，他将对起草能继续适当支持经济的退出策略“持非常开放的态度”。

他没有详细解释，但看上去是在暗示美联储应该持有抵押贷款支持证券(MBS)，直到这些证券到期，而不是像美联储先前计划的那样逐步出售。波士顿联储总裁罗森格伦也是同样的想法。

属于强硬派的费城联储总裁普洛瑟周二稍早在北京讲话时，反对这种观点，称目前他不想美联储做出未来几年不会出售资产的承诺。

他表示，美联储可能会不得不比现在预期的更快出售资产，以缩减资产负债表规模。(完)

(编译 王冠中/郑茵/程琳/许娜; 审校 张荻/徐文焰/李爽)

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