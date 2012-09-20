美联储主席伯南克亲赴国会 解释财政悬崖问题严重性

路透华盛顿9月19日电---美联储(FED)主席伯南克周三亲临美国国会山,提醒参议院议员当心即将面临的"财政悬崖"可能带来的经济风险.财政悬崖指的是,议员若不采取行动阻止,就将於明年初生效的近6,000亿美元的减支增税措施.

应参议院财务委员会主席鲍卡斯要求举行的闭门会议上,伯南克对议员发表了将近一小时的讲话.伯南克曾公开警告,议员们再这麽磨蹭下去,会将美国经济置于危险境地.

"我强烈认为,单枪匹马做事,什麽事情都解决不了.你必须与人合作.我一心想达到的目标是让参议员展开合作,这点正在实现."鲍卡斯在会後表示.

伯南克拒绝对此置评.

先後在2001年和2003年推出的减税措施将在今年12月31日到期,1,000亿美元的自动减支措施将於明年1月初生效.但议员们想推迟就此采取行动,直到11月6日国会和总统大选完成之後.

据超党派的国会预算办公室称,如果明年初未能阻止财政大幅紧缩,美国经济或将陷入衰退.(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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