美国政府新政策有可能减轻美联储的负担--FED理事鲍威尔

路透芝加哥1月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔称，政府推行更多的有利商业的监管措施和对经济的财政支持，可能有助于改善美国近几年过于依赖美联储的各种政策组合。

鲍威尔在周六的一场会议上直接提到即将上任的特朗普政府，但他的言论显示，特朗普的一些政策将受到美联储官员的欢迎，这些官员曾一再敦促其他政府机构采取更多行动扶助美国经济。

“有了一些对商业更有利的监管措施，以及可能更多的财政支持，我们或许将迈向更为均衡的政策，”鲍威尔在芝加哥的一场经济会议上说。

美国候任总统特朗普曾经承诺要将美国的经济增速提高一倍，“重建”基础设施，并减轻监管负担。

据美联储12月政策会议记录显示，美联储的17位决策者中，约一半人在12月发布的经济预测中考虑进了财政刺激这个因素。

预计将采取的财政刺激促使数位央行决策者表示，美联储将可能升息更多次，但鲍威尔说，新政策可能也能减轻美联储的负担。

“货币政策（也许）能够交棒了，我认为这是更健康的做法，”他说。“我们将转向更为均衡的政策组合。”

2007-09年经济衰退之后美国国会批准实施财政刺激以来，外界认为美联储是近年来为帮助美国经济付出努力最多的经济机构。

但2016年期间，美联储决策者公开表达担忧，指出美国经济陷入低增长路线，央行工具可能解决不了这个问题。央行官员因此敦促国会和美国总统通过能提高美国企业和劳工生产率的法律。

美联储官员表示，他们依然不知道新政府将会如何调整政策。达拉斯联储总裁柯普朗周五表示，一些新政策或许能帮助经济增长，但其它一些可能会放缓增长。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周六也在芝加哥发表了讲话，他表示，特朗普当政期间，为了避免未来出现金援，一些银行业监管措施有可能收紧。(完)