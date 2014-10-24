分析：通胀前景低迷 美联储政策重返常态面临挑战

路透华盛顿10月24日 - 在关注美国劳工市场松弛状况几个月后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)面临一个新挑战：通胀率疲弱态势越发根深蒂固，可能会打乱美国货币政策重返常态的进程。

全球通胀状况疲弱，从油价下跌和发达经济体薪资停滞可窥一斑，这引发了下面的争论：美联储和全球其他央行是否仅需要等待景气循环缓慢改善，还是全球衰退之后通胀的本质出现了变化。

近几周来这个不确定性已称为美联储的头号担忧。这个因素可能影响美联储之后的政策声明，甚至是进一步推迟利率上升的时间。

由于全球经济前景晦暗，投资者已经将首次加息的预期推迟数个月至明年末。10月28-29日的会议上，美联储预计会考虑近期市场的波动和已见恶化的全球形势，尽管其将结束购债计划。

然而若美联储持续苦于将通胀率带回到2%的目标，这也可能促使美联储更深层次地反思实现该目标的策略。这可能包括延长维持低利率的承诺，新资产购买计划以向金融体系注入流动性，或是以更加犀利的措辞鼓励家庭和企业投资和消费。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)上周向路透表示，通胀在2007-2009年衰退期间已经表现出异常，当时的下跌幅度小于预期。如今它在复苏期间冷淡的变化表明，一些基本因素或发生了变化。

”要么是通胀不再是研判(经济)松紧的一个良好指标，要么是还有其他我们不知道的因素，“他说，“我们正试着了解当中哪些结构性的、什么是周期性的问题。”

威廉姆斯表示，他仍旧预计供需态势将越发发挥主导作用，并推动全球范围内薪资和价格上升。

要不是如此呢？

这将令美联储不知所措--利率于零附近，没有后续的非传统措施，那手头没有工具可用。

日本和欧洲的经验更让人难以乐观以对。

**艰困挣扎**

日本央行藉由大规模刺激措施将经济拉离长期通缩的泥淖，但通胀目标还构不着边，央行只得对允诺进一步宽松政策的时间抱持开放的态度。欧元区陷入类似苦战也已长达五年时间。

美联储官员表示，相信美国经济正处于转捩点，仍预测通胀在未来一两年会缓步上扬，利率将得以缓慢但稳定上升。

不过他们仍未能充份解释美国经济过去两年到底发生了什么事：失业率降速远较预期为快、而通胀升速远较预期缓慢的脱钩表现。他们也很难说明接下来可能怎么做--他们急欲为首次升息铺路，但又不确定是否及何时会升息。

“美联储正试图搞清楚...他们试着尽可能不要作出承诺，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。“他们不知道通胀何时会上扬，也不知道通胀平缓的压力何时会止住。”

各国央行力图维持通胀于稳定且温和的水准，以促使薪资及支出成长，并使其低于债务成本，好让央行得以将利率作为主要的政策杠杆。

美联储官员承诺通胀若续降，他们可能需要藉由誓言在更长的时间内维持低利率，甚至在最极端的情况下，恢复购债计画。尽管这不在他们的预料之内，但近期市场大跌且欧洲经济疲弱，均促使美联储官员重开对话，省思他们是否有不完备之处。

“如果我们未见到薪资成长或物价通胀，在我看来，或许应该进一步刺激总体的需求，”旧金山联储总裁威廉姆斯表示。他和其他美联储几位官员近日表明，经济若脱离正轨话，他们将有所因应。

美联储等机构近年曾经研究，探寻全球经济的演进如何改变薪资、物价及产出交相影响的情况。

在这些可能的驱动力当中，美联储研究指出劳动者在美国国民所得的份额稳定下滑，归因于制造业职缺转移至海外，技术投资提高生产力的速度快于薪资，甚或工会及其讨价还价的势力示微。劳动者占国民所得份额下滑的趋势料将持续下去，这意味着薪资推动通胀的力道已大不如前。

Roubini Global Economics资深研究主管Sheryl King表示，“没有见到像以往一样由薪资带动的通胀。其中的机制已经有所转变。”

生产委托海外代工，服务委外的情形也日益扩大，可能持续抑制通胀；而增聘非正式员工，低薪工作激增，加上企业自动化程度升高，可能也是影响的诸多因素。

总而言之，这股交互影响的趋势难以解读。油价下跌对能源密集企业及消费者有利，但这可能也是全球经济疲弱的一大征兆，且对美国经济中一欣欣向荣产业的投资造成打击。

“从1970年代的观点看来，你会说这很疯狂。因为通常闲置的情况会被迅速排除，而通胀将升高，”美国芝加哥联储银行总裁埃文斯上周表示。“而这和我们目前所经历的状况似乎大不相同。”(完)

(编译 王洋/龚芳; 审校 张明钧)

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