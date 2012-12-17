美联储官员警告联储或落入政策陷阱

资料图片：在旧金山一家Target零售店，求职者在等待与招工代表面谈。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿/芝加哥12月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)史无前例地决定将货币政策与具体经济指标挂钩,联储两位高层官员周五对此发出质疑,并警告这一最新政策行动有可能让美联储涉足财政政策领域.

美联储周三承诺将维持指标利率在低位,直至失业率至少降至6.5%,前提是通胀率没有突破2.5%的危险.

这是美联储第一次给失业率设定具体指标用于指导政策.

"我不相信将联邦基金利率与具体的失业率阈值挂钩,公开市场委员会(FOMC)就能够以恰当而均衡的方式实现物价稳定和充分就业目标,"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在一份声明中说.

拉克尔是周三FOMC会议上唯一投反对票的成员.是次会议上美联储还承诺在每月购买400亿美元抵押支持债券的基础上,每月新增购买450亿美元长期美国公债,直至就业市场前景出现大幅改观.

美联储将以扩大现达2.9万亿美元的资产负债表,为新购债计划挹注资金.在现行即将到期的扭转操作中,美联储买进的规模一致,但透过卖券所得以及短债赎回来偿付债券.

"经济活动温和复苏,而且通胀接近2%的目标,货币政策再放松的话将有刺激通胀、令通胀预期不稳的风险,"拉克尔说.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔也说,他对美联储这项最新决定有异议.费希尔要到2014年才会在FOMC有投票权.

"我认为基本上我们是处于我所谓的'加州饭店'式货币政策风险之中,"费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时说.他是用老鹰合唱团(Eagles)的经典歌曲"加州饭店"(Hotel California)来比喻无法割舍对宽松货币政策的依赖.

"理论上,我们随时可以结帐走人,但事实上,我们的资产负债表越来越庞大,可能永远都无法从这个计划脱身."

费希尔说,他很忧心美联储对政策制定阈值的新作法,部分是因为这将对民众造成讯息混淆.

他认为,虽然美联储目前设定了失业率阈值,但这并不是"一成不变的硬性指标",而是一个指示性标识,必须放在具体的环境中与其他就业市场指标一并考虑.

"我有点担心我们会让自己束缚了手脚,"他说.

在费希尔看来,设定失业率阈值也会让美联储"越来越接近"财政政策,因为能够影响就业的只有财政政策,而不是货币政策.

拉克尔也担心美联储的新政策会使其涉足财政政策领域,而这一直是国会的职责范围.他表示,购买抵押支持债券意味着美联储对楼市的重视超过其他经济部门.

"有意识地引导信贷流向特定的经济部门,这样做对美联储来说是不合适的,"拉克尔补充说,试图影响经济中的信贷分配,这是财政政策的功用.(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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