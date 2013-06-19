美联储6月会议料维持买债规模不变

* 美联储买债规模料维持不变

* 美联储评论通胀的措辞将受到严密注意

* 伯南克将强调减弱刺激与紧缩政策的区别

路透华盛顿6月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)的决策官员周三料将宣布维持每月850亿美元的买债速度，同时保留若就业市场持续改善、今年稍晚将缩减买债计划的各种可能性。

5月美联储决策会议之后所公布的经济数据表现良莠不齐。尽管面临增税及政府支出削减，但就业增长稳定，消费者持续支出。不过原本已低于美联储2.0%目标的通胀率，又进一步放缓。

联邦公开市场委员会(FOMC)将在1800GMT宣布决议。美联储主席伯南克在半小时后举行记者会。

“如果展望像美联储所预期一样改善，那么美联储或许会继续为未来FOMC会议缩减买债铺路，”巴克莱经济分析师Michael Gapen指出。

“不过，如果数据表现变得更加符合我们的预测，那么我们预期美联储在2014年第一季之前不会缩减买债规模，”Gapen在一份客户报告中写道。巴克莱目前预测2013年国内生产总值(GDP)增幅低于美联储预估。

伯南克可能会刻意划分清楚放缓购债步伐与收紧货币政策的区别，前者仍将刺激经济，而后者则彻底取消刺激措施。

自2008年12月以来，美联储始终将利率维持在接近零，但通过公债购买计划将资产负债表规模扩大两倍至3.3万亿美元左右。

分析师预期利率会维持不变直到2015年，但从伯南克上个月表示联储可能缩减资产购买规模引发市场臆测以来，金融市场预测的利率调整时间已经提前。

此外伯南克可能也会被追问未来去向。美国总统奥巴马周一在接受访问时暗示，伯南克准备在2014年1月31日任期结束后卸任。

**观察通胀**

如果官员改变描述通胀的措词，将重点放在最近比较低的通胀数据上，可能暗示央行有意愿推后缩减购债规模的预期。伯南克5月22日的讲话称联储可能在“未来的某次会议上”开始缩减资产购买，撼动了金融市场，并大幅推高公债收益率。

5月CPI较上年同期升1.4%，但联储更看重的个人消费支出(PCE)物价指数4月较上年同期仅上升0.7%，不及联储目标水位的一半。

联储近几个月淡化通胀率下降可能成为通缩前兆的威胁，也认为通胀率将会重返2%的目标。

不过，许多分析师认为除非通胀开始升高，否则联储可能不太愿意减少刺激举措。

在5月1日的声明中，联储承认通胀率“有点低于”目标水准，但也指出长期通胀预期保持稳定。

“最重要的变因是联储如何描述通胀。在5月会议上，他们有意避而不谈通胀率的降低，”摩根士丹利首席美国分析师Vincent Reinhart称。

美联储5月会议纪录显示决策官员之间看法落差极大。在19名与会官员之中，“数名”官员支持最快在本周政策会议上放慢买债速度。但“多数”希望先见到美国经济持续复苏的证据，再决定缩减买债；这群官员亦认为，必要时美联储应作好准备加大买债速度。

美联储在5月会议声明加入措辞，明确表达如果经济复苏不顺，买债计划同样有可能扩大，藉此保持联储的决策弹性。

这段措辞预料在周三将维持不变。

美联储官员也将公布季度经济预测摘要，包括对经济成长、通胀及失业率的预测，此外还有每个官员对美联储应该何时开始升息的看法。

美联储表示，只要通胀率展望维持低于2.5%，在失业率降至6.5%之前，美联储不会升息。美国5月失业率为7.6%，经济分析师认为要达到失业率门槛还要好几年的时间。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜/石冠兰;审校 沈以文/侯向明)

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