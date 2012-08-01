美联储未出台新刺激举措 仅暗示或购买更多债券

* 美联储未进一步出台措施支持经济

* 但联储强烈暗示,可能准备好购买更多债券

* 联储官员指经济复苏失去动能

* 联储声明出炉後美股下跌,美元上扬

路透华盛顿8月1日电---美国联邦储备委员会(美联储)周三并未推出新的货币刺激政策,即便其更加强烈的暗示可能准备购买更多债券以帮助美国经济复苏.联储认为今年经济复苏已失去动能.

联储官员将美国经济描述为已经"有所减速",与上次在6月作出的评价不同,当时美联储称经济已经在"温和扩张".

美联储官员还重申,他们对於在降低高达8.2%的失业率方面进展缓慢感到失望.

央行未推出新政令一些投资者大失所望,推动美股.INX走低,而美元兑欧元和日圆上扬.

"他们显然强调了经济面临的下行风险,并清楚表明必要时他们会采取宽松政策,"保德信金融集团(Prudential Financial)市场策略师Quincy Krosby说.

许多分析师原本以为美联储可能会进一步延长其低利率政策的承诺持续时间,但在声明中还是维持了"到2014年底"的措词.

不过美联储表示已准备好采取更多措施来支持境况欠佳的经济.

"政策委员会将密切关注即将出炉的经济和金融信息,并会在必要时推出更多宽松政策,"美联储在声明中称.

这与6月声明相比有了微小的转变,当时美联储表示"已准备好在适当时采取进一步举措".

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔又一次反对(将低利率维持到)2014年底的时间框架.

由於消费者支出疲软,美国第二季经济增速放慢到增长1.5%,而失业率仍然高到让肩负维持低通胀和高就业任务的央行难以安心的地步.第二季就业岗位增幅从第一季的月均22.6万个,降至7.5万个.

周三公布的ADP民间就业报告显示,美国企业7月增聘了16.3万人,超出预期.不过这份报告的重要性不可与更全面的政府非农就业报告同日而语,後者将於周五出炉.

供应管理协会(ISM)制造业数据显示,行业活动连续第二个月萎缩.

**欧洲"盛事"?**

就在美联储会议结束後的第二天,欧洲央行也将召开关键会议.欧洲央行总裁德拉吉上周激起市场对该央行将进一步购买意大利和西班牙公债的猜测,他表示将采取一切必要措施挽救欧元.

"盛事在明天,"U.S. Bank Wealth Management首席股票策略师Jim Russell说道,"如果没有(欧洲央行的积极行动),资本市场就将失望."

人们将欧洲危机视为导致美国经济放缓的一部分因素,因为对可能爆发另一场金融危机的担忧使企业和消费者谨慎支出.

在严峻的背景之下,许多人认为,伯南克可能会在联储8月末于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)备受瞩目的聚会中发表演讲时,向市场传达有力的信息.他曾在2010年利用这一论坛,对外表达了美联储实施第二轮量化宽松(QE2)的意图.

美联储下一次决策会议定於9月12-13日举行.

若推出第三轮量化宽松政策,很可能纳入房屋债务的一些成分,因为美联储试图给房屋市场带来新的活力.房屋市场最终正展现出一些复苏的迹象.

其他伯南克暗示正在考量的工具包括,降低存款准备金利率,这样做可望激励银行业者增加放贷.目前该利率为0.25%.

另一个选项是推行"贷款融资"计划,就像最近英国央行所实施的那样.在该计划下,美联储可能向银行业者提供低息短期贷款,作为交换条件,这些银行需保证会继续向个人及企业放贷.

伯南克在6月的新闻发布会上说,关於後一选项仍需进一步研究.(完)

--编译/审校 徐文焰/侯向明/程琳/兰秀娟

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