美联储或考虑延长MBS持有 降低波动率--理事

路透华盛顿3月8日 - 美国联邦储委员会(美联储)理事杜克周五表示，美联储可能考虑延长抵押贷款支持证券(MBS)持有时间，以降低市场波动，而不是在某个时候其撤出宽松货币政策时就出售所持MBS。

杜克还表示，美国楼市全面复苏势头可能增强，因为经济形势改善释放了受抑的需求。但她警告称，信贷环境紧张可能拖累楼市上行之势。

“这股动能的力道还要看这些新房主获得信贷的能力，随着抵押市场参与者评估监管、市场和经济环境，信贷获得能力的恢复可能要慢得多，”她说。

杜克为参加美国抵押贷款银行协会(MBA)会议准备的讲稿中提醒听众，美联储2011年决定在逐步收紧货币政策时将出售所持MBS。

“我们可能认为，出售足够多的MBS来满足退出策略的标准，或将导致市场剧烈波动，”她说。

外界担心美联储在MBS市场日益变得举足轻重，从而损及市场高效运转，这种疑虑可能也盖过了购买抵押贷款支持债券带来的好处。

“无论如何，我认为我们都应该考虑其他选项，比如延长持有时间，或允许其以更加和缓的速度逐步退出MBS市场，”杜克表示。

美联储目前每个月买入400亿美元MBS，以及450亿美元公债，以支持美国经济复苏。(完)

(编译 李爽; 审校 徐文焰)

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