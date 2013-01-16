美联储褐皮书指近几周美国经济继续温和或小幅扩张

路透华盛顿1月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周三发布褐皮书称,近几周所有12个联储地区经济活动以小幅或温和步幅扩张,消费者支出增加,暗示经济复苏力道改变不大.

褐皮书表示,12个联储地区收集的经济状况谨慎正面,企业和消费者因美国财政政策前景及欧洲状况的不确定性而更为警惕.

褐皮书指出,在欧洲有业务的企业或国防企业招聘计划更为谨慎,薪资压力稳定.薪资、物价和就业状况趋势在近几周变动不大,输入物价总体持稳.

褐皮书还表示,全国各地的零售商报称因财政政策的不确定性,消费者有些谨慎情绪.制造业前景基本乐观但投资计划并非都积极.地产业活动扩张或持稳,六个地区称信贷质素已有改善.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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