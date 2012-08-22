美联储暗示经济若未出现大幅改善 或将很快放宽政策

* 美联储认为欧债危机和美国财政悬崖带来下行风险

* 联储考虑推後首次升息时间,并推迟作出决定

* 正在积极考虑实施灵活的资产购买计划

路透华盛顿8月22日电---美国联邦储备委员会(美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.

会议记录称,决策者明确表示,对当前的经济前景很不满意,尽管在7月31日-8月1日的会议举行前,包括强於预期的7月就业数据等一系列令人振奋的经济数据尚未公布.

"多位委员认为,除非未来获得的信息指示经济复苏持续明显转强,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的."联储表示.

美股在联储会议记录公布後扳回多数跌幅.美国公债价格扩大涨幅.在联储进一步刺激经济的前景推动下,美元下滑而欧元/美元大涨至七周高点.

道琼工业指数.DJI收跌30.82点,至13,172.76点,但远高过盘中低点;标准普尔500指数.SPX扳回跌幅,收盘小升0.32点,至1,413.49点.

4Cast分析师David Sloan称,"无疑会议记录语调温和,将重燃对联储增加宽松举措的期望.我们看到近期数据有所改善,但不清楚是否足以证明经济大幅上行."

美联储在2008年12月将隔夜利率降至近零,并买入2.3兆(万亿)美元美国政府公债和抵押债券,以进一步压低借贷成本.联储曾表示升息最早也要到2014年後期.

在联储会议上,有官员对联储在市场上大量买入公债和抵押债券感到担忧,但其他人同意联储幕僚编纂的分析报告所称的有"充足的力量"买入新资产.

美联储在此次会议上按兵不动,但在会议後的声明中暗示,准备在经济持续低迷时重新采取行动.

会议记录显示,美联储正在积极考虑一个"灵活的"买债计划,可能不会象以往一样,宣布首期买债规模.

巴克莱银行分析师Michael Gapen在客户报告中称,"转向开放式的政策立场是美联储政策实施中的重大转变;这表明联储正在行动,直到数据显示可以停止."

联储官员认为美国脆弱的经济面临明显的风险.这些风险包括欧洲财政困境和美国即将开始的削减预算和加税,也就是市场熟知的财政悬崖.

在会议後的这段时间里,美国公布的经济数据略有改善.虽然第二季就业增长大幅放缓,但7月再度上升.然而失业率从6月的8.2%升至8.3%.

在上次的会议上,许多联储官员支持推迟最终首次升息的时间,但他们推迟到9月12-13日的会议上对此事做出决定.届时美联储还将公布新一轮的经济预估.

少数央行成员认为芝加哥联储总裁埃文斯提出的,用与经济因素直接关联的知道来替代这类言论的想法或许不错.

官员们也讨论并测试了长期发布美联储经济预估及货币政策走向的可能性,意在改善想法的沟通交流.他们决定在9月会议召开时进行第二次测试.

一些决策者支持调低现为0.25%的超额准备金利率.但也有成员担心如果货币市场基金的回报被进一步侵蚀,则这些基金会陷入困境.

官员们也指出,欧洲央行最近将存款利率降至零的决定,提供了一个了解其可能效果的机会.

一些官员也提出开发贷款激励计划的可能性,该计划与英国央行近期提出的融资换贷款计划相类似.

英国央行和政府6月推出800亿英镑(1,270亿美元)的融资换贷款计划,意在通过将直接银行获得低息贷款与银行向家庭和企业提供贷款联系起来,以刺激放贷.(完)

--编译 徐文焰/张荻/梁睿雪;审校 吴云凌/艾茂林

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