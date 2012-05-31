美联储官员对是否应进一步放松货币政策再现分歧

路透圣安东尼奥/马萨诸塞州伍斯特5月30日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三呼吁进一步放松政策以压低高企的失业率,而另外两位美联储官员则认为现在无需采取更多行动,凸显美联储内部对下一步行动的看法存在分歧.

罗森格伦表示,"我认为进一步放松货币政策是恰当和必要的."

他还警告称,若欧债危机恶化,或美国国会批准拟议中的加税和减支,导致国内经济年底面临"财政悬崖",则"肯定有理由采取更为激进的行动".

在罗森格伦为放宽政策大声疾呼时,纽约联邦储备银行总裁杜德利和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔当日稍早则表达了对经济更为乐观的看法,他们对美联储进一步放松政策态度冷淡.

虽然杜德利和费希尔对美联储政策的看法对立,但他们周三均认为,美国联邦储备委员会(FED)不应受当前美国居高不下的失业率影响而再度出手.

"只要美国经济维持较快增长,明显削减美国未动用的经济资源,我认为采取进一步行动很有可能弊大於利,"杜德利说,他通常被视作关注就业的政策温和派.

自称为通胀强硬派的费希尔重申他一贯的观点,称增加就业的最佳方法是国会在税收政策和政府开支计划方面提供更多明确信息.

"我没听到任何商人和创造就业岗位者称,'我需要更多流动性,我需要更多钱,'"费希尔在演讲後向记者表示.他说,即便通胀在目前不构成威胁,"若进一步放松政策,我不认为我们会成功遏制通胀."

杜德利拥有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的固定投票权,但费希尔和罗森格伦均不是今年的投票委员.FOMC下次会议将於6月19-20日举行.

浏览美联储强硬派和温和派官员图表,请点击:(r.reuters.com/jad67s)

美联储自2008年12月以来维持短期利率在近零水平,并称准备在2014年底前维持利率不变.美联储还在过去几年购买2.3万亿美元债券,以压低利率和提振美国经济.

去年末美国经济成长加快且失业率急剧下降,而近期美国就业数据疲弱,且欧债危机持续发酵,令美联储或将采取更多行动的臆测重燃.

与此同时,包括明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在内的一些联储官员,希望美联储最早在今年开始再度升息.

**进一步宽松的大门敞开**

美联储主席伯南克保留万一经济前景恶化将进一步宽松的可能性,杜德利周三则呼应这个看法.

"如果经济真的放缓,我们在充分就业方面不再有实质的进展,经济下行风险急剧升高,或者如果通缩风险明显增加,那麽依我估计进一步宽松政策的好处将会提高,这可能让天平倾向於额外宽松,"杜德利对记者表示.

然杜德利表示,预期未来几年"失业率将逐步下滑".

美国4月失业率为8.1%,该月就业成长急剧放缓,3月也是如此.5月就业报告将在周五公布.

罗森格伦则认为,失业率太高,加上可能难以迅速降下来,使其可能变成经济上根深蒂固的问题,这足以构成让美联储马上采取进一步行动的理由.

他表示,美联储可能利用沟通来暗示将采取更多的宽松措施.

只有另一位美联储高官,美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯近几个月来公开呼吁采取更多宽松政策.

罗森格伦的立场极度温和,源於他对经济前景的看法较许多美联储官员更加悲观.

周三他预计美国今年经济增长率为2.3%,低於美联储多数官员的预估,其他决策者4月时曾预计经济增长率为2.4%至2.9%.

罗森格伦预计通胀率为1.7%,低於美联储任一官员在4月时的预估.

他认为第四季失业率仍将为8.1%,同样使其成为联储官员中持最悲观看法的人.

"我希望现在刺激经济增长的部分原因是防范结构性问题变得更加严重,因为人们没有很快重新找到工作,"罗森格伦称.

他称,他的预测取决於欧洲勉强度过债务危机和美国国会避开所谓的财政悬崖--2013年初开始采取的一系列增税及削减支出举措.财政悬崖可能让美国重新陷入经济衰退.

周三纽约联储总裁杜德利亦对欧洲风险和美国可能面临的财政悬崖发出警告.财政悬崖可能对美国经济产生重创,导致GDP萎缩约3%.(完)

--编译 张荻/肖群英/戴素萍/于春红;审校 徐文焰/张涛

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