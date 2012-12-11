美联储决策者明年立场料更偏温和

* 两名温和派联储银总裁将获得投票权

* 堪萨斯城联储总裁乔治将牵头鹰派委员

* 购买债券是主要争议点,但也会讨论调整政策的节点

路透芝加哥12月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)在2013年可能倾向于采取更多措施刺激美国经济,因两位支持超宽松货币政策的决策者将在货币政策委员会中获得投票权.

分析师亦表示,投票权轮换会拉高出现不同声音的可能性,但还不足以抵消更倾鸽派的政策倾向.这股倾向虽然不大,但却显而易见.

两位即将获得投票权的委员--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯,以及波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦,他们都认为央行必须动用比目前已很宽松的货币政策更加宽松的措施,才能拉低失业率.

他们也大力支持联储对失业率和通胀率设定具体的数字目标,方能突显出联储将宽松政策维持很长一段时间的意愿.

巴克莱驻纽约分析师Michael Gapen说,这个新的委员阵容"稍倾向于进一步宽松政策."新的货币政策委员会将于2013年1月稍晚召开首次会议.

自2008年12月以来,联储一直维持利率接近于零,预计至少将持续至2015年年中.美联储已经购买了2.3万亿(兆)美元长期债券,料周三在为期两天的会议结束后将宣布会增加购买.

到了明年,联储将面临将政策要延续多久的问题.

**乔治或拿起异见接力棒**

每年1月,都有四位地区联储总裁轮值成为具有投票权的货币委员会委员.

今年,里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔不赞同美联储的宽松立场,每次会议都提出自己的异议.

明年他将不再担任具有投票权的委员,同时轮出的还有克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯.

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治明年将首次具有投票权,她可能会接过鹰派异见者的接力棒.

虽然她较少像前堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格那样公开批评现有政策,但她的确数次发表过怀疑论调.洪尼格在任期间强硬非常,曾动用所有的最终投票权来反对美联储的宽松政策.

"只有时间才能告诉我们,乔治是否在2013年投票时担负起鹰派代表的责任,"瑞信分析师Neal Soss称.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德曾表示,他将对所有美联储的新一轮资产购买计划投反对票,他也成为轮值委员.在2010年的上一次轮值中,他在每次会议上都投票支持一致意见.

"布拉德是一张百搭牌,他的投票可能不如现有阵营更容易预测,"摩根大通的Michael Feroli称.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯会是个鸽派的异议人物,如果他认为美联储削减资产购买的举措实施过早的话,一些分析师如此认为.

可以肯定的是,经济复苏情况对美联储而言不足以在短期内削减资产购买.

周五的一份路透调查显示,32位分析师的预估中值认为,美联储的新计划料将总计买入5,150亿美元公债.

"考虑到我们当前所见的环境...我不知道哪位鹰派人物拿得出强有力的论据,因为经济成长可能放缓,而通胀正在降温,"Wells Fargo分析师Mark Vitner称.

**埃文斯和罗森格伦能否推动量化门槛?**

与此同时,官员们仍在讨论是否要采用失业率和通胀率的量化门槛,以便指导他们决定最终在何时升息.

埃文斯和罗森格伦均表示,若通胀率没有上涨,美联储应维持低利率直到失业率至少降至6.5%.11月失业率从10月的7.9%降至7.7%,但仅是因为数以千计的美国人放弃寻找工作.

尚不清楚埃文斯和罗森格伦的投票权能否在整个委员会推动设定量化门槛.不过周五访问的55名分析师中,33位表示美联储最终将采用这些门槛.

"门槛将是热点问题,可能会在2013年得到解决."Eaton Vance投资组合经理Eric Stein称.

美联储主席伯南克和副主席叶伦均已表明支持门槛构想.

但伯南克或许希望美联储政策框架的此类明显变化能得到广泛支持.今年1月官员采用2%通胀目标时,所有地方联储总裁均发表了看法.

"为了让措施长期可靠的运转下去,(伯南克)想达成更广泛的共识,而不仅是得到投票成员赞同," 前美联储理事兼芝加哥大学布斯商学院教授克罗兹纳表示.(完)

编译 王翔琼; 审校 高琦

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