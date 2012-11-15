美联储多位官员认为2013年需要替换到期的扭转操作

* 美联储讨论以购债替代扭转操作

* 扭转操作年底结束;华尔街预计将会进一步买债

* 设置失业和通胀阈值对联储有帮助,但需进行更多工作

路透华盛顿11月14日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三公布的10月会议记录显示,许多美联储官员认为,美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补扭转操作结束後留下的缺口.

会议记录显示,官员们支持设置失业和通胀"阈值"的构想,以指引市场对联储最终何时加息的预期,但认为这需要进行更多工作.

根据扭转操作计划,美联储每月卖出短期证券,买入450亿美元长天期债券,藉此压低长期借款成本.该计划定於年底到期.

美联储10月23-24日政策会议记录显示,"一些与会人士指出,在扭转操作结束後,明年宜额外购买资产,以实现就业市场明显改善."

华尔街交易商预计美联储将在2013年替换扭转操作,分析师表示,10月会议记录为预期美联储下次在12月11-12日会议上决定采取这种行动提供了又一理由.

"所提到的这点突显美联储的温和立场倾向,巩固了我们对美联储12月後将继续现有卖短买长操作的基本情况预期,"道明证券驻纽约的资深美国宏观策略师Millan Mulraine在报告中写道.

**强硬派没有保持沉默**

除了卖短买长操作外,美联储也正在实施第三轮量化宽松(QE3),每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).

QE3与卖短买长(扭转操作,twist operation)的不同之处在与,它会扩大美联储的资产负债表规模.多数分析师预期任何替换扭转操作的措施都会起到同样效果.

由於美联储影响经济的主要工具--隔夜联邦基金利率--早在2008年就已经调降至近零水准,因此该央行采用购买资产和资产负债表管理的方法,试图给美国经济复苏提供额外助力.

由於失业率仍处在7.9%的高位,美联储表示将继续使用政策工具,直至就业市场明显改善,并承诺即使在复苏动力增强之後仍维持宽松政策.

美联储副主席叶伦周二重申了联储侧重促进经济成长的立场,称理想的政策途径是保持利率在近零水准直至2016年初.

在联储10月会议上,里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔是唯一投票反对继续每月购买抵押贷款相关债券的成员.但会议记录表明,对美联储这一积极举措表示担心的并非只有他一人.

"一些与会者质疑当前购债计划的效果,并怀疑如果目前经济温和复苏的状况能够持续,是否还有必要继续购买."会议记录称.

**阈值**

美联储表示,近零水平利率料将至少维持到2015年年中,但几位官员建议用一系列经济变量或阈值取代这个时间承诺.经济变量或阈值可以暗示何时接近加息时机.

"许多与会者认为,在合适的条件下,采用量化阈值有助於委员会更清晰地传递其想法,为因应经济形势与展望的意外变化,他们认为联邦基金利率上调的可能时机会如何改变,"美联储表示.

但美联储也表示,数名官员认为,定性描述影响美联储看法的因素可能传递更丰富的信息.

美联储副主席叶伦周二在讲话中表示,她强烈支持采取数字指引的想法.尽管她的支持立场显示出美联储对於这种设想的认真态度,但会议记录清楚表明还需做更多工作.

"与会人员普遍认为,在决定是否采用定量阈值前,(政策)委员会还需要解决一些实际议题,"会议记录显示.

美联储主席伯南克要求下属在这方面多做工作.(完)

--编译 张荻/白云/郑茵/梁睿雪;审校 张涛/程琳

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