美联储变数牵动神经 投资人今夏恐难安心度假

图为位于华盛顿的美联储总部大楼。 REUTERS/Larry Downing

路透纽约5月26日 - 你是不是早把今年夏天的度假行程都预订好了？你觉得全球主要央行并没有在计划什么意外之举，所以对自己的投资感到放心，正期盼着可以暂时不必理会你的电话吗？

最好再想仔细点。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克在上周的国会证词里明确表示，美联储很有可能会比许多人预期的更早开始考虑调整政策。这将意味着美联储缩减买债计划规模，降低对经济的刺激。

这引发了一波市场剧烈震荡，美国公债收益率跳涨，股市下跌，因投资人担心美联储的支撑力量或许将开始减弱。

而这代表的意义就是，今年夏天投资人可能会发现大浪不是只出现在海滩。

虽然美联储观察家很难在6月政策会议上见到政策转折点，但今年夏天美联储还有很多机会可以开始让金融市场作好心理准备，迎接改变。

在今年夏天期间，除了6月会议之外，7月还有一次会议，之后还会公布这两次会议的会议记录。另外，这段期间将公布三次月度就业数据，众多通货膨胀数据，以及其他经济层面色彩较低的数据。

当然还有其他可能的爆点。伯南克的接班人选会浮现吗？今年8月在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年度货币政策讨论会，少了伯南克出席，还会有重要性吗？

以下就是今年夏天在美联储动态方面必须关注的重点。

**美联储会议和会议记录**

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)今年在9月2日的劳工节假期前还有两次会议，分别在6月18-19日和7月30-31日，会议记录在会议召开三周之后发布。

Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说，6月会议照例是获悉美联储对未来计划想法的好机会。

美联储不希望惊吓投资者，因为这会扰乱市场。在决策者采取任何行动前，先从会议声明和会议记录中搜寻线索和信号。

**数据密集：就业VS通胀**

美联储的双重使命意味着充分就业和控制通胀都很关键，近来就业数据喜人，失业率降至7.5%。美联储表示希望失业率降至6.5%，才可能升息。

数据时好时坏，因此决策者希望看到更多的一致性。非农就业岗位过去六个月间的平均月增幅是20.8万个，但某些月份低于这个水平。芝加哥联储总裁埃文斯表示，希望就业增长每月达到20万个才能削减债券购买，也即所谓的量化宽松。

通胀率也远远偏离目标。美联储在这方面最关注的个人消费支出(PCE)物价指数3月同比增幅仅有1%。4月数据定于5月31日公布。

“美联储会更希望通胀率到2%，或2.5%，”Broad Market Bond Fund的联合经理Wilmer Stith表示。

他并指出，由于通胀基本不构成威胁，因此没有物价压力方面的理由来支撑结束宽松政策，数据只是在凸显经济的相对疲弱。

**美联储下任主席?**

伯南克从未正式跟美联储告别，但他显然正仔细考量着离开这个位置。他的第二任期将在1月结束，且尚未有任何有关他未来动向的正式宣布。

“我认为，我并不是世界上唯一一个可以处理退出(量化宽松)的人，”他今年稍早说过。

**杰克森霍尔：有无伯南克的差别**

伯南克因未具体说明的行程安排冲突，无法出席杰克森霍尔会议。这或为他可能的接班者留下伏笔。

虽然美联储副主席叶伦是最被看好的接班人，不过伯南克和其他同僚迄今为止并未表态。

美联储主席不出席，可能意味今年杰克森霍尔会议将了无新意；如此一来，也许今年夏天你就可在海滩消磨、或是在读完那本无聊小说中度过。

但也许未必。

伯南克缺席，或许正好将其当然接班者推至聚光灯下，成为焦点所在。

如果真的是叶伦，“或许那将是她获得全国更多认可的平台，”Stith说。

**举债上限的辩论--没错，又来了**

投资人和交易员也许还不必担心华府的举债上限危机。或许美国政府至少到劳工节前都不会逾越国会授权的举债上限。

换句话说，夏季还撑得下去。(完)

(编译 蔡美珍/隋芬/张若琪 审校 李春喜/沈以文)

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