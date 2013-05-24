美联储在政策沟通上进入微妙新阶段

路透纽约5月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周三在国会的证词，令投资者的反应一触即发，这标志着美联储政策进入一个微妙的新阶段，沟通是其中的关键。

随着美联储临近开始撤出超宽松政策的时机，背后的陷阱也已隐现。美联储很可能在今年的某个时候开始缩减每月850亿美元的购债规模。

投资者最关心的问题是美联储将在何时行动。自去年9月美联储推出第三轮量化宽松(QE3)以刺激就业和经济增长以来，投资者已经抬高股票价格。

伯南克在国会的证词立场温和，与前一天纽约联储总裁杜德利的讲话相呼应，旨在安抚投资者对QE3或在未来数月缩减的担忧。

但在回答问题时，伯南克表示美联储“可能在未来的某次会议上...放缓购债步伐”，债市和股市立即以急剧下跌做出反应。

这样的变化突显出美联储任务的艰巨，美联储希望安抚投资人，向他们释出史无前例的货币刺激政策将会逐步撤出的讯息。

“这种让婴儿断奶的复杂任务，从来就不是轻松的工作，”道明证券(TD Securities)全球汇率、外汇和商品研究主管Eric Green表示。“周三是这个过程其中的一天，也彰显出伯南克如今面临了复杂的讯息传达问题。”

对联储官员来说，美国长期收益率突然弹升会是最糟的情况，因为美联储在2007-2009年衰退后为降低美国人借款成本所做的努力将化为乌有。

尤其是周四，在伯南克讲话后的第二天早上，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一场演说中表示，他不认为联储“有接近”于谈论到退出其买债计划。

**随机推动**

美联储曾表示，其将维持量化宽松货币政策，直到就业市场前景大为改善。然什么会促使部分减弱买债速度，则不得而知。

通胀低于美联储的目标，失业率仍高居7.5%。不过利率已经从QE3推出之前的8.1%下滑，而且过去六个月平均每月增加逾20万个就业岗位。

伯南克周三以非常温和的立场和一致的论调强调称，美联储调整购债政策之前，需要看到经济前行动力增强的进一步迹象。他还补充称，他“有点”更加担心金融稳定，包括宽松货币政策造成的资产价格泡沫。

伯南克发表证词几个小时后，美联储发出了更为混杂的信息，上次会议记录显示，“很多”美联储决策者认为在放缓购债前需要看到就业市场改善，同时有“几位”委员希望早在下个月就放缓购债。

美国股市在美联储会议记录公布后走跌，且终场收低。但周四早盘的急剧跌幅到中午时几乎全被抹去，尽管伯南克证词令市场将关注焦点重新放在美联储的措辞上。

“可以说在美联储开始发声时，我们身处似乎全是坏消息的环境里，”OakBrook Investments LLC的联席首席投资官Peter Jankovskis表示。

Jefferies首席经济分析师Ward McCarthy称，伯南克和美联储的会议记录可能传达了这样一个讯息，即为了控制通胀预期，联储不会无限期买债，另外一点就是美联储不愿意市场假设购债会自动固定在每月850亿美元。

纽约联储总裁杜德利及其他官员越来越强调，购债可能会因应经济形势而增减，而非一成不变。

但他们一般都避免预测调整后的量化宽松实施速度，说明当政策调整接近时，讨论可能升级。

“在我看来，伯南克对于市场机械地解读美联储政策感到不安，他希望引入一点随机的元素，”对冲基金Armored Wolf投资长John Brynjolfsson称。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/杜明霞/王丽鑫；; 审校 艾茂林/郑茵/隋芬)

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