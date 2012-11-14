美联储副主席叶伦认为近零利率需维持到2016年初

路透加州伯克利11月13日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)副主席叶伦周二称,美国短期利率可能需要保持在零附近,直到2016年初,以大力提升就业.这比华尔街交易员预期的时间长半年.

叶伦还表示,非常支持采用通胀和失业率门槛来引导政策的提议.

不过叶伦称,最理想的政策是维持利率不变更久一些,为此可容忍通胀略高一点.

"这种高度宽松的政策路径,可以使失业率下降得比在基准情况下更快,不过通胀率会在几年内高於(美联储政策)委员会2.0%的目标."她在加州大学伯克利分校哈斯商学院对学生们称.

叶伦以华尔街9月初的普遍预估为基准情况,他们预计近零利率将保持到2015年上半年结束.

叶伦被视作美联储政策制定委员会中较温和的一派,但她的分析技能使她的观点在政策辩论时很有份量.

叶伦明确表示,并不认为通胀率目标就是上限,为实现美联储追求"平衡"货币政策的承诺,或需要略超目标.

叶伦强调,美联储与外界明确沟通政策意图十分重要,也非常支持采用量化的失业率和通胀率门槛来引导利率预期.

她说道:"要定义一个失业率和通胀率区间,在这个范围内,美联储就应继续保持当前接近于零的联邦基金利率区间."(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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